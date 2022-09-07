Центробанк вводит запрет на покупку ценных бумаг из «недружественных стран». Что это значит? Куда вкладывать деньги?

Центральный банк вводит постепенный запрет на торговлю ценными бумагами из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов (к которым относятся простые пользователи брокерских приложений). Ранее, ЦБ уже анонсировал эту меру, теперь стало понятно, как она будет реализована.

С октября если портфель акций обычного пользователя брокерского приложения больше чем на 15% составляют акции из «недружественных» стран, то новые такие ценные бумаги он купить уже не сможет. С ноября порог опустится до 10% портфеля, с декабря — до 5%, а с нового года такие операции станут вообще недоступны неквалифицированным инвесторам.

«ЦБ мотивировал свое решение невозможностью защитить права инвесторов, так как решение проблем блокировки активов находится пределами российской юрисдикции. Акции СПБ Биржи, специализирующейся на иностранных бумагах, после выхода новости упали на 8%», — поясняет Антон Весенний, автор telegram-канала «Ленивый инвестор».