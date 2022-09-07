Центробанк вводит запрет на покупку ценных бумаг из «недружественных стран». Что это значит? Куда вкладывать деньги?

Центробанк ограничивает покупку ценных бумаг из «недружественных стран». В скором времени это не смогут делать так называемые неквалифицированные инвесторы. Что это значит? Что делать, если эти акции уже куплены их можно будет продать? И куда теперь вкладывать деньги тем, кто хочет заработать или хотя бы сохранить свои сбережения? Разбираемся вместе с Дмитрием Марковым, автором стратегий автоследования «Финам» и Антоном Весенним, автором канала «Ленивый инвестор».
Центральный банк вводит постепенный запрет на торговлю ценными бумагами из «недружественных» стран для неквалифицированных инвесторов (к которым относятся простые пользователи брокерских приложений). Ранее, ЦБ уже анонсировал эту меру, теперь стало понятно, как она будет реализована.
С октября если портфель акций обычного пользователя брокерского приложения больше чем на 15% составляют акции из «недружественных» стран, то новые такие ценные бумаги он купить уже не сможет. С ноября порог опустится до 10% портфеля, с декабря — до 5%, а с нового года такие операции станут вообще недоступны неквалифицированным инвесторам.
«ЦБ мотивировал свое решение невозможностью защитить права инвесторов, так как решение проблем блокировки активов находится пределами российской юрисдикции. Акции СПБ Биржи, специализирующейся на иностранных бумагах, после выхода новости упали на 8%», — поясняет Антон Весенний, автор telegram-канала «Ленивый инвестор».
Что это значит?
Как пишет издание The Bell, на конец 2021 года россияне суммарно вложили в иностранные ценные бумаги почти 1 трлн рублей, при этом большую часть этой суммы составляли как раз акции, облигации и т.д., выпущенные компаниями из «недружественных» стран. Теперь этот вариант сохранения и приумножения сбережений для большинства окажется недоступен. Вкладываться в ценные бумаги из Европы и США смогут только квалифицированные инвесторы (то есть люди, имеющие соответствующее образование, либо опыт работы в брокерских и управляющих компаниях, либо обладающие минимум 6 млн рублей в акциях или на счетах).
Нововведения не затронут только иностранных ценных бумаг российских компаний, а также операции по закрытию коротких позиций. «По разным оценкам, ограничения коснутся 1,5—2 млн неквалифицированных инвесторов и активов приблизительно на 800 млрд руб. Самыми популярными бумагами, попадающими под ограничения, традиционно являются акции американских компаний, а также китайских, с листингом в США», — поясняет Антон Весенний.
«Таким образом, для большинства инвесторов останутся доступны для покупки финансовые инструменты только с Московской биржи: акции и облигации, валюты, фьючерсы и опционы, — констатирует в беседе с «Собака.ru» автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков. — На Санкт-Петербургской бирже станут недоступны большинство акций, кроме 24 российских компаний. В случае предоставления российскими брокерами доступа к иностранным биржам, многие клиенты, вероятно, не смогут приобретать на этих биржах ценные бумаги».
А что будет с уже купленными акциями?
Как ранее и анонсировал ЦБ, права на те акции, которые были уже куплены инвесторами сохраняются. «Уже приобретенных бумаг ограничения не касаются, но их с 1 января можно будет только продавать», — Антон Весенний.
«Инвесторы смогут продать без ограничений иностранные ценные бумаги на биржах, где они были куплены. Все права по ранее купленным иностранным ценным бумагам сохраняются: их можно держать и продавать, получать дивиденды и купоны и так далее», — добавляет Дмитрий Марков.
Во что же теперь инвестировать?
У пользователей брокерских приложений, если они по-прежнему хотят продолжать играть на бирже, остается, по сути, три пути. Во-первых, они могут пройти специальную подготовку и сдать экзамен на «квалифицированного» инвестора. Как сообщает РБК, в августе это сделали 30 тысяч человек (в разы больше, чем в предыдущие месяцы).
Для тех, кто не может или не хочет это сделать, есть другой путь — вложения в российские ценные бумаги, валюту. Впрочем, как еще ранее заявлял президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, «круг отечественных инструментов слишком узок, чтобы дать необходимую инвесторам диверсификацию, перспективы российской экономики неопределенны», — еще в августе говорил он РБК.
Есть и третий путь. «Останется возможным через паевые инвестиционные фонды или услуги доверительного управления продолжать инвестировать в иностранные ценные бумаги», — объясняет Дмитрий Марков, добавляя, что можно также попытаться зарегистрироваться у иностранных брокеров, однако в сложившихся ситуациях клиентам из России это будет не так просто, кроме того, в случае возникновения проблем с брокерской компании ЦБ и другие российские регуляторы ничем не смогут помочь инвестору.
Антон Весенний
Автор telegram-канала «Ленивый инвестор»:
«Многие участники рынка уже назвали принятые меры чрезмерно жесткими, слишком сжатыми по срокам и даже усиливающими риски инвестирования, т.к. сокращаются возможности диверсификации портфеля.
Возможности инвестирования на российском рынке остаются, хотя их перечень для "неквалов" станет короче. Кто-то поставит себе целью получить статус "квала", кто-то будет дополнять портфель бумагами из дружественных стран, а кто-то открыл счет у зарубежных брокеров, где нет никаких ограничений. Кроме того, "неквалы" по-прежнему смогут приобретать паи ПИФов, имеющих в составе активов иностранные ценные бумаги любой юрисдикции
Как бы ни были интересны сегодняшние цены на российские акции, я рекомендую не забывать о принципе диверсификации. Геополитические риски в России, возможная рецессия на Западе и замедление экономики в Китае - достаточные причины, чтобы искать альтернативные возможности и делать свой портфель как можно более сбалансированным».
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