ЦБ полностью запретит россиянам покупать ценные бумаги из «недружественных стран»

С 1 октября брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из «недружественных стран», если доля таких бумаг в портфеле клиента окажется больше 15%. С 1 ноября порог снизят до 10% от портфеля, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года подобные сделки полностью запретят.

Ограничения затронут производных финансовых инструментов, базовый актив которых — ценные бумаги из «недружественных стран». Требования не распространяются на операции по закрытию коротких позиций и на действия с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных» стран.

В Центробанке пояснили, что такое решение «направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами».