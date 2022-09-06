ЦБ полностью запретит россиянам покупать ценные бумаги из «недружественных стран»

Банк России с 1 октября вводит ограничения на покупку ценных бумаг из «недружественных стран» для неквалифицированных инвесторов. А с 1 января они не смогут приобретать эти активы совсем, сказано в telegram-канале регулятора.
С 1 октября брокеры не смогут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов на покупку ценных бумаг из «недружественных стран», если доля таких бумаг в портфеле клиента окажется больше 15%. С 1 ноября порог снизят до 10% от портфеля, с 1 декабря — до 5%, а с 1 января 2023 года подобные сделки полностью запретят.
Ограничения затронут производных финансовых инструментов, базовый актив которых — ценные бумаги из «недружественных стран». Требования не распространяются на операции по закрытию коротких позиций и на действия с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из «дружественных» стран.
В Центробанке пояснили, что такое решение «направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами».
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