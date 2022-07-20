Центробанк решил ограничить сделки с акциями зарубежных компаний

Причина временного ограничения связана с санкционными рисками, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

ЦБ предлагает резко ужесточить критерии получения статуса квалифицированного инвестора. Для этого хотят увеличить размер активов с текущих 6 до 30 млн рублей, необходимых для перехода в статус квалифицированного инвестора. Те инвесторы, которые уже имеют статус квалифицированных, смогут сохранить его.

Также предлагают пересмотреть максимальный размер доступных неквалифицированным инвесторам заемных средств, по которому требуется обязательное уведомление о рисках при их использовании.

Регулятор хочет улучшить тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов, увеличив число вопросов в тесте и введя интервалы между пересдачами. Помимо этого, ЦБ планирует создать единый реестр квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Регулятор хочет обсудить эти идеи с законодателями, участниками рынка и правительством. Новые правила могут в будущем внести в том или ином виде оформить в виде законопроектов. Это может произойти уже в осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что на счетах более 5 млн россиян есть заблокированные активы. К примеру, стоимость замороженных акций оценивается в 320 млрд рублей. При этом зампред Центробанка Филипп Габуния пояснил, что у 5 млн человек под блокировку попали все активы: «В это число входят и те, у которых попала какая‑то маленькая часть, <…> и те, у кого попало значимое количество инвестиций».