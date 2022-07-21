ЦБ решил запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными акциями. Что это значит? Кого коснется запрет?

Российский Центробанк намерен запретить так называемым «неквалифицированным инвесторам» сделки с иностранными ценными бумагами. В ЦБ такое ограничение связывают с санкционными рисками, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов». Что все это значит для владельцев обычных брокерских приложений? Какие акции они теперь не смогут покупат, а также что делать тем, у кого уже есть зарубежные ценные бумаги? Разбираемся вместе с Константином Асатуровым, управляющим директором департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» и автором стратегий автоследования «Финам» Дмитрием Марковым.
Что случилось?
В среду, 20 июля, российский Центробанк провел специальную пресс-конференцию, на которой объявил о намерении запретить так называемым «неквалифицированным инвесторам» совершать операции с иностранными ценными бумагами. Такое ограничение объяснили санкционными рисками, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов». Представители ЦБ отметили, что уже сейчас санкции коснулись активов, принадлежащих 5 млн россиян.
При этом подчеркивается, что мера будет носить временный характер и ее планируют отменить, когда риски для частных инвесторов станут меньше. Впрочем, когда именно это произойдет неясно. «Предсказать, когда ситуация нормализуется, в настоящее время очень сложно. Действительно, сейчас большая зона неопределенности, в том числе для финансовых посредников и инфраструктурных организаций, которым нужно будет к этому адаптироваться», — приводит слова зампреда ЦБ Филиппа Габуния РБК.
Несмотря на то, что концепция еще официально не утверждена, Центробанк уже разослал брокерам официальное письмо с рекомендацией в «возможно короткий срок» ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам. Сделать это предлагается прямо через брокерские приложения.
Кого коснется ограничение?
Новая инициатива коснется всех тех, кто покупал и продавал ценные бумаги на бирже, не имея при этом статуса квалифицированного инвестора. Чтобы стать квалифицированным инвестором, необходимо выполнить одно из нескольких условий. Среди них: обладание активами на сумму от 6 млн, наличие профильного экономического образования или аттестата сертифицированного ЦБ учебного центра, опыт работы в организациях, совершающих сделки с ценными бумагами. При этом Центробанк предлагает повысить порог входа в число квалифицированных инвесторов, повысив необходимую сумму активов с 6 до 30 млн рублей.
Каких ценных бумаг коснется ограничение?
Предложенные меры отрезают для неквалифицированных инвесторов из РФ возможность покупать все ценные бумаги, выпущенные иностранными эмитентами за рубежом. Как пишет The Bell, ограничения затронут в том числе акции с Гонконгской биржи, доступ к которой в последнее время стали открывать своим клиентам российские брокеры. Между тем ЦБ предполагает сделать ряд послаблений: в частности, останутся доступными сделки с еврооблигациями российского Минфина.
«Исключения также делаются для бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации (например, это расписки Ozon, VK Group, Polymetal, X5 Retail Group, Globaltrans и другие)», — добавляет автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков.
А что с уже купленными бумагами?
В ходе пресс-конференции зампред ЦБ Филипп Габуния отметил, что у властей нет планов принудительно заставлять неквалифицированных инвесторов продавать ранее купленные акции иностранных компаний. Однако запрета на их продажу также не будет.
«Все права по ранее купленным иностранным ценным бумагам сохраняются: их можно держать и продавать, получать дивиденды и купоны и так далее», — поясняет Дмитрий Марков.
Что теперь делать неквалифицированным инвесторам?
Как отметил в комментарии РБК «РБК Инвестициям» президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, «в сегодняшнем виде предложения об ограничении операций в иностранные ценные бумаги, поскольку они касаются всех вообще иностранных ценных бумаг , выглядят как приглашение розничным инвесторам инвестировать только в отечественные». «К сожалению, круг отечественных инструментов слишком узок, чтобы дать необходимую инвесторам диверсификацию, перспективы российской экономики неопределенны, а информации по многим отечественным инструментам, необходимой для инвестиционных решений, стало меньше. Вряд ли мы таким образом снизим риски розничных инвесторов. Да, это может привести к оттоку инвесторов с фондового рынка», — приводит его слова издание.
Между тем, опрошенные редакцией «Собака.ru» эксперты полагают, что у российских неквалифицированных инвесторов останутся и возможности для операций с ценными бумагами. «На наш взгляд, помимо сдачи теста [на получение статуса квалифицированного инвестора], у российских "неквалов" останется вариант получить экспозицию на иностранные акции, будь это американские, гонконгские или еще какие-то, через управляющие компании. То есть вполне вероятно, что обычных физлиц просто заменят институциональные инвесторы, которые вместо них будут обеспечивать больший объем торгов иностранными акциями на российских площадках. Это согласуется с концепцией регулятора: решения за простых инвесторов будут принимать профессионалы, за действиями которых уже строго следит ЦБ», — полагает Константин Асатуров, управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал».
«У инвесторов также сохраняется возможность открывать счета в зарубежных брокерах и торговать там без ограничений. При этом стоит иметь в виду, что в иностранной юрисдикции, в случае возникновения проблем с брокером, Центральный банк и другие надзорные органы не смогут помочь инвестору», — заключает автор стратегий автоследования «Финам» Дмитрий Марков.
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