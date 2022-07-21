ЦБ решил запретить неквалифицированным инвесторам сделки с иностранными акциями. Что это значит? Кого коснется запрет?

Что случилось?

В среду, 20 июля, российский Центробанк провел специальную пресс-конференцию, на которой объявил о намерении запретить так называемым «неквалифицированным инвесторам» совершать операции с иностранными ценными бумагами. Такое ограничение объяснили санкционными рисками, которые «могут привести к расширению объема заблокированных активов». Представители ЦБ отметили, что уже сейчас санкции коснулись активов, принадлежащих 5 млн россиян.

При этом подчеркивается, что мера будет носить временный характер и ее планируют отменить, когда риски для частных инвесторов станут меньше. Впрочем, когда именно это произойдет неясно. «Предсказать, когда ситуация нормализуется, в настоящее время очень сложно. Действительно, сейчас большая зона неопределенности, в том числе для финансовых посредников и инфраструктурных организаций, которым нужно будет к этому адаптироваться», — приводит слова зампреда ЦБ Филиппа Габуния РБК.

Несмотря на то, что концепция еще официально не утверждена, Центробанк уже разослал брокерам официальное письмо с рекомендацией в «возможно короткий срок» ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам. Сделать это предлагается прямо через брокерские приложения.