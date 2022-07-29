«Тинькофф банк» сократит комиссию за обслуживание валютных счетов

«Мы снижаем плату за обслуживание валютных счетов вдвое — до 0,5% в месяц. Напомним, что она действует, если хранить на счете суммы свыше 10 000 долларов США, евро, фунтов стерлингов или швейцарских франков. Если храните менее 10 000 у. е. — плату не взимаем», — говорится в сообщении. В организации добавили, что мера затронет чуть менее 3 000 клиентов.

Напомним, «Тинькофф банк» ввел с 23 июня плату за обслуживание валютных счетов, в том числе в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Так, комиссия составит 1% в месяц при балансе свыше 1 000 у.е. в валюте счета.

Также банк «Тинькофф» изменил тарифы на международные переводы по системе SWIFT в долларах США и фунтах стерлингов. Новые правила вступили в силу 6 июня. А 6 мая банк временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Это связано с увеличением сроков их прохождения. С 28 мая банк перестал открывать новые вклады в валюте. А уже действующие вклады продолжат работу, их можно будет пополнять