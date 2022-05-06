«Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро

Клиентам банка рекомендовали проводить SWIFT-переводы в других валютах. В технической поддержке компании пояснили, что SWIFT-переводы в евро приостановлены «из-за перегрузки системы и увеличения сроков ожидания».

Переводы на карты Visa и Mastercard в большинство иностранных банков пока не доступны. Деньги можно перевести на карты «Мир» Национального банка республики Южная Осетия, «Элкарт» (Киргизия), «Белкарт» (Белоруссия), «АПРА» (Абхазия), «АрКа» (Армения), «Корти Милли» и Express Pay (Таджикистан).

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard больше не работают за пределами страны. Оплатить ими покупки в App Store невозможно. Рассказываем, как теперь пользоваться приложениями и подписками.