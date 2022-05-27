Банк «Тинькофф» временно перестанет открывать вклады в валюте

В банке отметили, что вклады, открытые до 28 мая, продолжат работать до окончания их срока без возможности продления. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически переведутся на счет в той валюте, в которой вклад был открыт.

С 28 мая можно будет зачислять валюту только на накопительный счет или карту. В банке отметили, что эта мера временная и принята для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».

Ранее клиенты банка «Тинькофф» начали жаловаться на оформление рассрочки без их согласия. Услуга автоматически подключается после просмотра спецпредложения в мобильном приложении банка.