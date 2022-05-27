18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Банк «Тинькофф» временно перестанет открывать вклады в валюте

Поделиться:

Банк «Тинькофф» с 28 мая перестанет открывать новые вклады в валюте. А уже открытые продолжат работу, их можно будет пополнять, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Stanley Kalvan / Shutterstock.com

В банке отметили, что вклады, открытые до 28 мая, продолжат работать до окончания их срока без возможности продления. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически переведутся на счет в той валюте, в которой вклад был открыт.

С 28 мая можно будет зачислять валюту только на накопительный счет или карту. В банке отметили, что эта мера временная и принята для «оптимизации продуктового предложения и снижения доли валютных пассивов».

Ранее клиенты банка «Тинькофф» начали жаловаться на оформление рассрочки без их согласия. Услуга автоматически подключается после просмотра спецпредложения в мобильном приложении банка.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: