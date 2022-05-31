Банк «Тинькофф» увеличит комиссию за SWIFT-переводы с июня

Комиссия банка составит 1% от SWIFT-перевода, при этом минимальная сумма операции установлена на уровне 30 долларов или 30 фунтов стерлингов, максимальная — 200 долларов или 200 фунтов. Сейчас комиссия составляет 15 долларов или 10 фунтов.

Для клиентов с подписками Tinkoff Premium или Tinkoff Private переводы были бесплатными, но с 6 июня комиссия составит 0,5% (минимальная сумма перевода — 15 долларов или 15 фунтов, максимальная — 100 долларов или 100 фунтов). В банке повышение тарифов объяснили тем, что процесс перевода усложняется и требует введения новых процедур.

Напомним, 6 мая «Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Это связано с увеличением сроков их прохождения. А с 28 мая банк перестал открывать новые вклады в валюте. А уже действующие вклады продолжат работу, их можно будет пополнять