18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Банк «Тинькофф» увеличит комиссию за SWIFT-переводы с июня

Поделиться:

Банк «Тинькофф» изменит тарифы на международные переводы по системе SWIFT в долларах США и фунтах стерлингов. Новые правила вступят в силу 6 июня, говорится в telegram-канале банка.

Stanley Kalvan / Shutterstock.com

Комиссия банка составит 1% от SWIFT-перевода, при этом минимальная сумма операции установлена на уровне 30 долларов или 30 фунтов стерлингов, максимальная — 200 долларов или 200 фунтов. Сейчас комиссия составляет 15 долларов или 10 фунтов.

Для клиентов с подписками Tinkoff Premium или Tinkoff Private переводы были бесплатными, но с 6 июня комиссия составит 0,5% (минимальная сумма перевода — 15 долларов или 15 фунтов, максимальная — 100 долларов или 100 фунтов). В банке повышение тарифов объяснили тем, что процесс перевода усложняется и требует введения новых процедур.

Напомним, 6 мая «Тинькофф банк» временно приостановил SWIFT-переводы в евро. Это связано с увеличением сроков их прохождения. А с 28 мая банк перестал открывать новые вклады в валюте. А уже действующие вклады продолжат работу, их можно будет пополнять

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: