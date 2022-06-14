ЦБ предложит россиянам заранее запрещать себе брать любые кредиты

Механизм, предложенный ЦБ, призван «обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем» на имя человека. Для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет в кредитной истории — обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через сайт «Госуслуги», банк или МФО.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. В случае, если кредит будет выдан в обход ограничений, кредитор не сможет потребовать погашения такого долга.

Отмечается, что при желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз — в зависимости от жизненной ситуации.

Механизм, позволяющий самостоятельно установить запрет на получение кредитов, не новый: в 2021 году его разрабатывали депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка. Тогда речь шла о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.