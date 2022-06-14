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ЦБ предложит россиянам заранее запрещать себе брать любые кредиты

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Россияне смогут заранее запретить себе брать любые кредиты. Специальный механизм самозапрета предложил ввести Банк России в целях противодействия мошенникам.

Shutterstock.com

Механизм, предложенный ЦБ, призван «обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем» на имя человека. Для этого необходимо будет зафиксировать специальный запрет в кредитной истории — обратившись в любое квалифицированное бюро кредитных историй, в том числе через сайт «Госуслуги», банк или МФО.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. В случае, если кредит будет выдан в обход ограничений, кредитор не сможет потребовать погашения такого долга.

Отмечается, что при желании человек сможет бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения сколько угодно раз — в зависимости от жизненной ситуации.

Механизм, позволяющий самостоятельно установить запрет на получение кредитов, не новый: в 2021 году его разрабатывали депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка. Тогда речь шла о двух законопроектах — поправках в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», которые позволят гражданам при желании указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд.

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