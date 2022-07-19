Евро сравнялся в цене с долларом — почему? Как это отразится на россиянах и означает ли, что ездить в Европу станет дешевле?

В середине июля стоимость доллара и евро на валютных биржах практически сравнялась, 13 числа европейская валюта даже стоила дешевле, чем американская. Это произошло впервые с декабря 2002 года! Почему евро так потерял в цене, скажется ли это на стоимости европейских товаров (в том числе ввозимых по параллельному импорту) и отразится ли как-то на россиянах? Отвечают декан факультета экономики Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина и доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.
Почему евро сравнялся с долларом?
Юлия Вымятнина: На курс евро сейчас влияет очень много факторов — тут и геополитика, и санкции, которые способствует тому, что инфляция разгоняется. При этом падение евро по отношению к доллару повышает стоимость импорта для европейских стран, что еще усиливает рост цен.
Чтобы евро укрепить (и, тем самым, попробовать снизить инфляцию), Евроцентробанк должен поднять ставку процента. Логика тут примерно такая — если Центробанк поднял ставку, то и банки поднимут ставки по кредитам и депозитам. Это, в свою очередь, приведет к тому, что люди будут меньше хотеть взять кредит и больше сберегать деньги на депозитах (поскольку смогут сделать это под более высокий процент).
Но важно учесть, что при этом дороже заимствовать становится не только гражданам, компаниям, но и государству. Если у страны не очень большой государственный долг, это не слишком большая проблема. Но в странах, входящих в еврозону, госдолг достаточно высокий. Кроме того, он в разных странах еще и разного качества. Условно говоря, в Германии госдолг не такой уж большой и достаточно надежный. А в таких странах, как Греция или Италия, он и высокий, и не очень надежный (с более высоким риском дефолта, — Прим. ред.). И если Евроцентробанк поднимет ставку побольше (что позволит лучше замедлить инфляцию), стоимость заимствований в Греции и Италии вырастет сильнее, чем в Германии, и это снова создаст проблему «плохих долгов» в рамках еврозоны.
Если же Евроцентробанк не будет сильно повышать ставку, он и инфляцию не замедлит, и доверие участников финансового рынка окончательно потеряет. Так что выбор у ЕЦБ сложный.
Это надолго?
Юлия Вымятнина: Сложно сказать — все будет зависеть от того, на сколько Европейский Центробанк повысит ставку, что будет происходить с ценами в Европе (в том числе на газ), как будет складываться дальше ситуация с санкциями, какие шаги будет предпринимать Федеральная резервная система США (которой тоже надо бороться с инфляцией). Скорее всего, соотношение доллара и евро в ближайшее время будет колебаться вокруг паритета, пока какой-то из Центробанков (европейский или американский) не проявит больше решительности в своей политике и не повысит ставку достаточно серьезно.
Артем Голубев
доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:
«Дешевый евро — это среднесрочный тренд, который может продолжаться от нескольких месяцев до пары лет. С большой долей вероятности европейская валюта до середины осени продолжит падать. Это объясняется тем, что Европейский Центральный банк все еще не повышал ставку, удерживая ее почти на нулевой отметке. В то время как американские финансовые власти могут в скором времени повысить ставку до двух с лишним процентов. По законам экономики капиталы идут туда, где можно легче заработать — сейчас это США. Так что евро будет дешеветь, пока ключевая ставка в Европе не приблизится к американской или пока в Европе не удастся победить инфляцию, которая в некоторых странах превышает уже 8%».
Станут ли поездки в Европу доступнее?
Юлия Вымятнина: Скорее нет, чем да. Во всяком случае, если речь идет о дальних путешествиях. Доступность европейских поездок для Россиян сейчас в основном определяется не соотношением доллара и евро, а возможностью выехать в Европу. Прямых рейсов в подавляющее большинство стран по-прежнему нет, приходится летать с пересадками или задействовать другие виды транспорта, что, конечно, дороже.
Кроме того, доступность определяется, в том числе доходами россиян, которые снижаются в реальном выражении, что сказывается и на возможности заграничных путешествий. Более того, как уже говорилось выше, в Еврозоне на протяжении долгого времени фиксируется высокая инфляция. Поэтому экономия для путешественников, возникающая за счет падения курса евро, может быть компенсирована ростом цен в самой Европе.
Как падение евро скажется на России?
Юлия Вымятнина: В нынешней ситуации к положению дел внутри нашей страны это имеет очень мало отношения — импорт европейских товаров сильно снизился, выручка экспортеров определяется санкциями и перераспределением рынков сбыта, курс рубля — соотношением доходов от экспорта и расходов на импорт, цены в магазинах — возможностью наладить альтернативные каналы поставок. Поэтому напрямую нас вопрос укрепления или ослабления евро по отношению к доллару не заденет. На нашу экономику сейчас влияют санкции и усилия по их преодолению.
Артем Голубев
доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:
«Можно предполагать лишь то, что рост цен на европейские товары, идущие по параллельному импорту, окажется несколько ниже, чем был бы при сильном евро. Однако полностью издержки параллельного импорта изменение курса не компенсирует. Логистика становится более сложной, партнеры в третьих странах вроде Казахстана, Узбекистана или Армении тоже хотят заработать. Наконец, подобным образом невозможно ввезти в Россию большие партии товара. А чем меньше количество ввозимых вещей, тем выше издержки на каждую из них. Все это способствует удорожанию и более низкий евро лишь слегка его будет сдерживать.
Главную выгоду получат россияне, живущие недалеко от Финляндии и Эстонии, куда теперь вновь можно добраться на машине или автобусе. При нынешнем курсе многие товары в европейских приграничных магазинах окажутся дешевле, чем в российских. Более того, несмотря на практически равенство с долларом, евро во многих российских банках стоит заметно дороже. Поэтому более выгодным вариантом оказывается покупка наличных долларов в России с обменом на евро уже в Европе. Однако глобально на российскую экономику, скорее всего, все это существенного влияния не окажет».
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