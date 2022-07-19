Евро сравнялся в цене с долларом — почему? Как это отразится на россиянах и означает ли, что ездить в Европу станет дешевле?

Почему евро сравнялся с долларом?

Юлия Вымятнина: На курс евро сейчас влияет очень много факторов — тут и геополитика, и санкции, которые способствует тому, что инфляция разгоняется. При этом падение евро по отношению к доллару повышает стоимость импорта для европейских стран, что еще усиливает рост цен.

Чтобы евро укрепить (и, тем самым, попробовать снизить инфляцию), Евроцентробанк должен поднять ставку процента. Логика тут примерно такая — если Центробанк поднял ставку, то и банки поднимут ставки по кредитам и депозитам. Это, в свою очередь, приведет к тому, что люди будут меньше хотеть взять кредит и больше сберегать деньги на депозитах (поскольку смогут сделать это под более высокий процент).

Но важно учесть, что при этом дороже заимствовать становится не только гражданам, компаниям, но и государству. Если у страны не очень большой государственный долг, это не слишком большая проблема. Но в странах, входящих в еврозону, госдолг достаточно высокий. Кроме того, он в разных странах еще и разного качества. Условно говоря, в Германии госдолг не такой уж большой и достаточно надежный. А в таких странах, как Греция или Италия, он и высокий, и не очень надежный (с более высоким риском дефолта, — Прим. ред.). И если Евроцентробанк поднимет ставку побольше (что позволит лучше замедлить инфляцию), стоимость заимствований в Греции и Италии вырастет сильнее, чем в Германии, и это снова создаст проблему «плохих долгов» в рамках еврозоны.

Если же Евроцентробанк не будет сильно повышать ставку, он и инфляцию не замедлит, и доверие участников финансового рынка окончательно потеряет. Так что выбор у ЕЦБ сложный.