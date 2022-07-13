Евро стал дешевле доллара впервые с декабря 2002 года

Минимальная цена одного евро составила 0,99 доллара (-0,37%). Сейчас евро упал ниже американской валюты из-за ухудшения экономических перспектив для зоны единой валюты и возможности полного прекращения поставок российского газа, сообщает «Коммерсантъ».

Падение европейской валюты произошло после того, как официальные данные показали всплеск инфляции в США в июне, что усилило ожидания дальнейшего ужесточения процентных ставок Федеральной резервной системой США, передает AFP. Отмечается, что к 16:00 по московскому времени данный показатель поднялся до отметки 1,002.