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Евро стал дешевле доллара впервые с декабря 2002 года

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Один доллар стал стоить дороже одного евро. Курс европейской валюты опустился до минимума с декабря 2002 года, вторую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные Forex Capital Markets, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

Минимальная цена одного евро составила 0,99 доллара (-0,37%). Сейчас евро упал ниже американской валюты из-за ухудшения экономических перспектив для зоны единой валюты и возможности полного прекращения поставок российского газа, сообщает «Коммерсантъ».

Падение европейской валюты произошло после того, как официальные данные показали всплеск инфляции в США в июне, что усилило ожидания дальнейшего ужесточения процентных ставок Федеральной резервной системой США, передает AFP. Отмечается, что к 16:00 по московскому времени данный показатель поднялся до отметки 1,002.

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