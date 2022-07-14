Как отличить параллельный импорт от контрафакта? Что делать, если купил подделку? И а что с гарантией?

После того как целый ряд крупных международных брендов покинул российский рынок, власти решили легализовать параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без разрешения правообладателя. Еще на этапе принятия этого решения эксперты предупреждали, что количество продаваемых подделок может возрасти. На днях в правительстве заявили, что один из крупнейших онлайн-ритейлеров «действительно становится каналом сбыта контрафакта». Как, покупая продукцию ушедших из России брендов, не наткнуться на подделку? Можно ли как-то защитить свои права, если это уже произошло? Разбираемся вместе с юристами и экспертами в защите прав потребителей.
Можно ли в магазине отличить подделку от параллельного импорта?
Сделать это крайне сложно, особенно если речь идет об онлайн-торговле. «[На ценнике и в описании товара] не пишется параллельный это импорт или обычный, или какие-то нереализованные запасы, хранившиеся на складах еще до ухода производителя из России», — поясняет Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей.
«Закон о защите прав потребителей, в случае ввоза на территорию РФ товара иностранного производства, требует от продавца сообщать подробную информацию о товаре, его изготовителе, наличии у товара декларации о соответствии и подтверждении качества и иных подобных документах, — добавляет Семен Устюгов, юрист юридического агентства Санкт-Петербурга, — однако, также следует учитывать, что недобросовестные продавцы могут подделать документы, или каким-либо иным образом подменять оригинальный товар на подделку, и в этих условиях нам вряд ли удастся отличить контрафакт от параллельного импорта до покупки. При этом, необходимо отметить сложность получения от продавца таких документов, и как показывает практика, их предоставляют уже в случае судебного спора на основании требования суда».
Можно ли отличить подделку от «серого» товара после покупки?
Все зависит от вида товара. Некоторые компании присваивают своей продукции индивидуальные номера, которые можно потом проверить на сайте: так делают некоторые производители бытовой техники, музыкальных инструментов, велосипедов. Однако такая маркировка есть далеко не у всех. Универсальных рекомендаций нет, — говорит адвокат Михаил Филиппов. — Насторожить покупателя должно отсутствие русского языка на коробке и в документах к товару, отсутствие сертификата или декларации о соответствии товара, в которых указан производитель».
«Продукцию некоторых брендов можно самостоятельно определить по качеству товара, к примеру это касается некоторых видов одежды, — добавляет юрист Семен Устюгов, — однако такая проверка не будет иметь юридического значения. Если у вас всерьез возникли сомнения в подлинности товара, можно потребовать от продавца проведения независимой экспертизы за его счет. Однако, если такая проверка покажет отсутствие нарушений, то вы должны будете возместить стоимость проведения экспертизы. Если вы не согласны с результатами экспертизы, ее можно оспорить в судебном порядке, в том числе проведя за свои деньги повторую экспертизу. Тогда вы сможете окончательно узнать, продали вам оригинальную вещь или нет».
Можно ли вернуть подделку, проданную под видом параллельного импорта?
Да, более того, по закону о защите прав потребителей магазин не только может, но и обязан вернуть вам деньги или предоставить оригинальный товар взамен проданной ранее подделки. «В таких случаях обращения к продавцу с претензиями обязательно должно быть письменным, причем все документы следует делать в двух копиях — одну вручаете сотруднику магазина, на второй требуете от него расписаться в получении. Если продавец отказывается поставить подпись, то идете на Почту России и отправляете претензию заказным письмом. Отправлять нужно по юридическому адресу организации. Узнать его можно на официальном сайте налоговой службы, введя ИНН организации, указанный в кассовом чеке или договоре. В случае отправки претензии по фактическому адресу магазина, продавец сможет сослаться на то, что не получил вашу претензию», — напоминает юрист Семен Устюгов.
Если товар куплен не в обычном магазине, а на онлайн маркетплейсе, то претензию можно отправлять как непосредственному продавцу, так и всей площадке, которая разместила у себя объявление о продаже товара, оказавшегося подделкой. «Площадка обязана удостоверится, что товар подлинный, безопасный, имеет все необходимые документы и законно ввезен в страну. Поэтому, если это не так, претензии можно предъявлять как к продавцу, так и к всей площадке», — подтверждает юрист Семен Устюгов.
«В России существует уголовная и административная ответственность за продажу контрафакта (ст. 14.10 и ст. 171.1 УК РФ). Если продавец, продавший вам подделку, не хочет возвращать деньги, вы можете обратиться в правоохранительные органы или хотя бы намекнуть на такую возможность. Я думаю, что после этого разговор пойдет быстрее», — предположил Павел Шапкин, из Национального союза защиты прав потребителей.
Михаил Филиппов
Адвокат
«Ранее существовала позиция Верховного суда РФ о том, что контрафактный товара априори является некачественным. Такой товар можно вернуть и потребовать деньги назад. Допускаю, что практика в текущих реалиях может измениться — это покажет время.
В любом случае, в течение 14 дней со дня покупки можно вернуть качественный товар, за исключением товаров, не подлежащих возврату, и технически сложных товаров».
Что делать, если «серый» товар настоящий, но в нем нет инструкции на русском?
Закон о защите потребителей регламентирует то, какую информацию покупатель должен получить о товаре. В этот список входят: правила эксплуатации, инструкция, информация об обязательном подтверждении соответствия товаров, гарантийный срок, срок службы. Все эти данные должны быть на русском языке. «Как правило, на официальном сайте производителя указывается, какие принадлежности должны идти в комплекте с товаром, — говорит адвокат Михаил Филиппов. — В случае отсутствия какой-то принадлежности, которая должна быть передана с товаром, покупатель вправе ее потребовать (например, зарядку к телефону). Если продавец не передает в разумный срок недостающие принадлежности, покупатель вправе отказаться от договора и потребовать возврата денежных средств».
Впрочем, это не означает, что магазины вообще не могут продавать товары без инструкции на русском, в неполной комплектации или, в случае с электроприборами, с нестандартной вилкой. Однако продавец обязан заранее предупредить об этом покупателя. «[Если же такого предварительного уведомления не было] это может быть поводом для возврата товара продавцу и получения денег назад», — отмечает Павел Шапкин, из Национального союза защиты прав потребителей.
А что с гарантией?
Как уже ранее отмечали эксперты, после ухода брендов из России, их гарантия, чаще всего, будет замещаться гарантией продавца. Именно к нему и следует в первую очередь обращаться за обслуживанием, ремонтом или заменой бракованного товара, ввезенного в рамках параллельного импорта. «Каким образом ни был ввезен товар, оригинальный он или контрафактный, продавец отвечает за него перед потребителем. Закон в этой части никто не отменял. Правда, гарантии на товар может и не быть. В любом случае продавец должен уведомлять покупателя о наличии или отсутствии гарантии», — подчеркивает Семен Устюгов, юрист юридического агентства Санкт-Петербурга.
«Если гарантийный срок не установлен договором, то по закону у покупателя есть два года с момента покупки на обнаружение недостатков качества товара и предъявление продавцу / изготовителю своих претензий. Если товар поддельный, то требования могут быть предъявлены только к продавцу», — добавляет адвокат Михаил Филиппов.
«Если выяснилось, что товар, которому потребовалось гарантированное обслуживание, поддельный, то вы опять же можете намекнуть продавцу про опасность уголовного или административного преследования. Скорее всего, это также позволит найти более быстрый компромисс относительно замены или ремонта товара», — заключает Павел Шапкин, из Национального союза защиты прав потребителей.
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