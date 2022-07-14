Как отличить параллельный импорт от контрафакта? Что делать, если купил подделку? И а что с гарантией?

Можно ли вернуть подделку, проданную под видом параллельного импорта?

Да, более того, по закону о защите прав потребителей магазин не только может, но и обязан вернуть вам деньги или предоставить оригинальный товар взамен проданной ранее подделки. «В таких случаях обращения к продавцу с претензиями обязательно должно быть письменным, причем все документы следует делать в двух копиях — одну вручаете сотруднику магазина, на второй требуете от него расписаться в получении. Если продавец отказывается поставить подпись, то идете на Почту России и отправляете претензию заказным письмом. Отправлять нужно по юридическому адресу организации. Узнать его можно на официальном сайте налоговой службы, введя ИНН организации, указанный в кассовом чеке или договоре. В случае отправки претензии по фактическому адресу магазина, продавец сможет сослаться на то, что не получил вашу претензию», — напоминает юрист Семен Устюгов.

Если товар куплен не в обычном магазине, а на онлайн маркетплейсе, то претензию можно отправлять как непосредственному продавцу, так и всей площадке, которая разместила у себя объявление о продаже товара, оказавшегося подделкой. «Площадка обязана удостоверится, что товар подлинный, безопасный, имеет все необходимые документы и законно ввезен в страну. Поэтому, если это не так, претензии можно предъявлять как к продавцу, так и к всей площадке», — подтверждает юрист Семен Устюгов.

«В России существует уголовная и административная ответственность за продажу контрафакта (ст. 14.10 и ст. 171.1 УК РФ). Если продавец, продавший вам подделку, не хочет возвращать деньги, вы можете обратиться в правоохранительные органы или хотя бы намекнуть на такую возможность. Я думаю, что после этого разговор пойдет быстрее», — предположил Павел Шапкин, из Национального союза защиты прав потребителей.