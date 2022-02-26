ЕС и США ввели новые санкции против России. Главное

В частности, ЕС решил заморозить с 28 февраля действие ряда положений об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Ограничения будут действовать для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта они будут получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.

Также новые санкции коснулись 98 граждан России, включая президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. В черный список попали и премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.

Помимо этого, ЕС запретил экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли. Речь также идет о экспорте товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности. Под запретом теперь и эксперт товаров и технологий в РФ, необходимых для авиационной и космической отраслей.

Под санкции попали и банки России, а именно Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. В соответствующем документе говорится о том, что Евросоюз запретил оказание всем юридическим лицам доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. Под санкции попали Минобороны, СВР, РЖД, «Камаз», Совкомфлот, десятки компаний оборонного сектора, авиастроительные и судостроительные корпорации, в том числе «Сухой», «Иркут», «Туполев», ОСК, компании космического сектора, включая ракетно-космический центр «Прогресс».

ЕС также объявил о запрете на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, нельзя будет оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию.

Власти США тоже ввели дополнительные санкции против России. Как сообщили в Минфине, они затронули президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.