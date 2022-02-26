ЕС и США ввели новые санкции против России. Главное

Евросоюз, а также США продолжают вводить новые санкции в отношении России из-за военной операции на Украине. Собрали всю основную информацию на данный момент.
В частности, ЕС решил заморозить с 28 февраля действие ряда положений об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией. Ограничения будут действовать для дипломатов, чиновников, членов официальных делегаций, бизнесменов и парламентариев. С 1 марта они будут получать визы по стандартной процедуре и платить стандартный консульский сбор вместо уменьшенного.
Также новые санкции коснулись 98 граждан России, включая президента РФ Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова. В черный список попали и премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.
Помимо этого, ЕС запретил экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли. Речь также идет о экспорте товаров и технологий, необходимых для российского сектора обороны и безопасности. Под запретом теперь и эксперт товаров и технологий в РФ, необходимых для авиационной и космической отраслей.
Под санкции попали и банки России, а именно Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. В соответствующем документе говорится о том, что Евросоюз запретил оказание всем юридическим лицам доступ к рынку капитала и любым видам финансовых услуг, предоставление технической помощи или торговли с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах. Под санкции попали Минобороны, СВР, РЖД, «Камаз», Совкомфлот, десятки компаний оборонного сектора, авиастроительные и судостроительные корпорации, в том числе «Сухой», «Иркут», «Туполев», ОСК, компании космического сектора, включая ракетно-космический центр «Прогресс».
ЕС также объявил о запрете на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, нельзя будет оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию.
Власти США тоже ввели дополнительные санкции против России. Как сообщили в Минфине, они затронули президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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