Об ограничении переводов за рубеж пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ. Он датирован 3 мартом и подписан зампредом Центробанка Юрием Исаевым, двое банкиров подтвердили его получение. Как отмечается в тексте, данное ограничение дополняет ряд уже принятых решений для обеспечения финансовой стабильности.

Регулятор ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж 5 тысячами долларов для физических лиц-резидентов со своих счетов в адрес супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Напомним, ранее Банк России принял дополнительные меры поддержки кредитных организаций. Регулятор разрешил не учитывать проблемы заемщиков, вызванные введением санкций. Кроме того, Минфин России обязал экспортеров продать 80% валютной выручки от всех внешнеторговых договоров.