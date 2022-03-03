Как защитить свои накопления на фоне падения рубля? Кэш или безнал? Рублевые вклады или валюта? Что с акциями?

Российская экономика переживает тяжелые времена. Санкции введенные в отношении России в ответ на начало «военной спецоперации» на территории Украины привели к обвалу рубля и обесцениванию ценных бумаг отечественных компаний. Что делать, чтобы спасти накопления в этих условиях. Советами делятся профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева и руководитель департамента международных проектов консультационной группы «Прайм Эдвайс» Константин Зиятдинов.
В чем сейчас держать деньги? Наличные? Безнал?
Константин Зиятдинов: сегодня мы живем в состоянии полной неопределенности, поэтому свои накопления логично диверсифицировать: часть из них перевести в наличную форму, часть оставить в банке. Смысла просто бежать в банк, снимать все со счетов и класть под подушку нет, особенно если мы говорим о рублях. Валюту, вероятно, лучше максимально перевести в наличные деньги.
Людмила Пушкарева: не стоит массово снимать наличные деньги, это приведет к проседанию кредитно-банковской системы, граждане сами будут способствовать кризису. Но иметь наличные надо (на случай введения ограничений на снятие денег).
Банки обещают больше 17% по рублевым вкладам и больше 7% по валютным. Стоит ли? Не рискованно?
Константин Зиятдинов: если говорить о рублевых вкладах, то ситуация с национальной валютой очень сложная. Западные санкции очень болезненные, и полностью компенсировать потери рубля даже вкладами с такими процентными ставками не удастся. Поэтому, если у вас есть свободные средства, то можно открыть пополняемый долгосрочный счет. Если для этого придется откладывать какую-то нужную важную покупку, то делать, этого, вероятно, не стоит. Учитывая повальный уход компаний из России, позднее эта покупка может быть вам уже просто не по карману. Если же вы рассматриваете валютные вклады, то нести в банк все наличные средства точно не следует. А вот небольшой счет по выгодной ставке можно рассмотреть.
Выбирая банк для размещения рублей, нужно учитывать стабильность банка и его значимость для экономики. Понятно, что несмотря на все санкции «Сбер» или ВТБ слишком велики, чтобы обанкротиться. «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Альфа» либо вообще не попали под ограничения, либо пока попали слабо. Так что среди этих компаний нужно выбирать руководствуясь конкретным предложением и индивидуальной верой в какой-то конкретный банк (хотя это, скорее, просто вопрос настроения). Валютные вклады лучше делать в тех организациях, которые не попали под санкции.
Людмила Пушкарева: риск имеет место, но если деньги статичны в семье (то есть необходимости срочно снимать нет), то их нужно размещать в банке на сберегательном счете в соответствии с размером страховой суммы. Счет должен быть пополняемым и иметь возможность снятия, чтобы в любой момент деньги оказались у вас!
Стоит ли покупать валюту?
Константин Зиятдинов: как кажется, делать это уже поздно: рубль за последний месяц уже потерял почти половину стоимости. На рынках паника, а позднее, с большой долей вероятности, ситуация все же выровняется. Однако это впечатление может оказаться и обманчивым, если ситуация не успокоится, если западные страны продолжат вводить санкции, то курс может достигнуть и 150 рублей за доллар, и даже 200. Покупать ли в этих условиях валюту или продавать? Положа руку на сердце, ни один эксперт не сможет сейчас дать совет покупать, в котором сам будет до конца уверен. Единственное, что можно сказать с уверенностью, не стоит нести в обменник все свои сбережения.
Людмила Пушкарева: падение курса рубля в условиях крупномасштабных санкций не аксиома. Российский рубль может укрепиться и отыграть падение весьма быстро. У власти есть для этого ресурсы: валютный резерв, цены на нефть. ЦБ РФ уже начал интервенции и ввел обязательную продажу экспортной валютной выручки и другие меры, что может укрепить рубль.
Стоит ли вкладываться в золото, платину, серебро?
Константин Зиятдинов: драгметаллы, как и валюта в последние дни сильно выросли в цене. Пытаться выпрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и на пике подорожания уводить сбережения в защищенные активы, вряд ли можно назвать хорошей идеей.
Людмила Пушкарева: Золото, серебро, платина и палладий обладают высокой ликвидностью и при росте мировых цен на драгоценные металлы, такое вложение может принести дополнительный доход.
Акции российских компаний упали. Может стоит купить? Ну не закроется же «Газпром»?
Константин Зиятдинов: по моему ощущению это действие не лишено смысла. Явно в долгосрочной перспективе крупные российские акционерные общества вернут себе часть капитализации. Однако ни в коем случае нельзя вкладывать в такие инвестиции свои последние средства. Риск все равно велик: непонятно, когда закончатся боевые столкновения, неизвестно, продолжат ли компании вводить санкции. Поэтому не стоит открывать инвестиционный счет на сумму большую, чем вы готовы сейчас потерять.
Людмила Пушкарева: акции российских компаний не только можно покупать, но и нужно. Покупка акций на ценовом спаде — это экономическая классика.
Стоит ли покупать машину или квартиру (и брать ли на них кредит)?
Константин Зиятдинов: покупка машины уже не имеет смысла. Их либо нет, либо они слишком дороги. К тому же автомобиль — это плохой способ сохранить деньги. В реальном выражении она все равно будет дешеветь. К тому же автокредитование сейчас фактически остановлено. По квартирам, напротив, возможно стоит подождать (особенно, если у вас есть валютные накопления). В условиях подорожания ипотеки продажи недвижимости в скором времени могут упасть, что приведет к снижению цен.
Людмила Пушкарева: кредит стоит брать в исключительных случаях — оплата обучения, лечение, развитие бизнеса.
Какие есть еще варианты сохранить сейчас накоплении?
Константин Зиятдинов: все инструменты несут некоторую долю риска, это важно понимать. Если говорить о покупках каких-то товаров длительного использования (типа бытовой техники) или «вечных ценностей» (типа марок, редких книг и дорогих вин), то стоит вкладываться только в то, что понимаешь. Если вы хорошо разбираетесь в каких-то вещах, то вы можете выгодно купить сейчас товар, а затем дорого продать его на «Авито». Но профану экстренно скачивать филателические энциклопедии бесполезно: огромный риск нарваться на подделку и обман. Ну и, конечно, даже профессионалам не стоит сейчас вкладываться в редкие брендовые кроссовки для последующей перепродажи, если их завтра же придется сбыть чтобы купить макароны.
Людмила Пушкарева: сохранить накопления возможно в высоколиквидных активах — недвижимость, драгоценные металлы, а также открытие бизнеса, получение знаний (обучение), поддержка здоровья.
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