Как защитить свои накопления на фоне падения рубля? Кэш или безнал? Рублевые вклады или валюта? Что с акциями?

Банки обещают больше 17% по рублевым вкладам и больше 7% по валютным. Стоит ли? Не рискованно?

Константин Зиятдинов: если говорить о рублевых вкладах, то ситуация с национальной валютой очень сложная. Западные санкции очень болезненные, и полностью компенсировать потери рубля даже вкладами с такими процентными ставками не удастся. Поэтому, если у вас есть свободные средства, то можно открыть пополняемый долгосрочный счет. Если для этого придется откладывать какую-то нужную важную покупку, то делать, этого, вероятно, не стоит. Учитывая повальный уход компаний из России, позднее эта покупка может быть вам уже просто не по карману. Если же вы рассматриваете валютные вклады, то нести в банк все наличные средства точно не следует. А вот небольшой счет по выгодной ставке можно рассмотреть.

Выбирая банк для размещения рублей, нужно учитывать стабильность банка и его значимость для экономики. Понятно, что несмотря на все санкции «Сбер» или ВТБ слишком велики, чтобы обанкротиться. «Тинькофф», «Райффайзенбанк», «Альфа» либо вообще не попали под ограничения, либо пока попали слабо. Так что среди этих компаний нужно выбирать руководствуясь конкретным предложением и индивидуальной верой в какой-то конкретный банк (хотя это, скорее, просто вопрос настроения). Валютные вклады лучше делать в тех организациях, которые не попали под санкции.

Людмила Пушкарева: риск имеет место, но если деньги статичны в семье (то есть необходимости срочно снимать нет), то их нужно размещать в банке на сберегательном счете в соответствии с размером страховой суммы. Счет должен быть пополняемым и иметь возможность снятия, чтобы в любой момент деньги оказались у вас!