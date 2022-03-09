В банкоматах очереди, люди снимают наличные. Это имеет смысл? Сколько кэша лучше иметь под рукой?

На фоне введения санкций в отношении России и падения курса рубля у банкоматов образуются очереди из тех, кто хочет снять наличные. Особенно увеличились очереди после введения Банком России ограничений на выдачу валюты со вкладов. Стоит ли обналичивать счета сейчас? Для чего могут понадобится «живые деньги» и сколько наличности желательно иметь под рукой? Об этом рассказывает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Дмитрий Десятниченко.
Все побежали снимать деньги. Есть ли в этом смысл?
На прошлой неделе очень многие действительно активно начали изымать сбережения из банков. Кто-то решил успеть потратить накопления на интересующие его товары (в экономической теории такой мотив называют транзакционным), кто-то хотел подстраховаться (мотив предосторожности). Прибавьте к этому ожидание введения санкций в отношении крупнейших российских банков. В таких условиях иметь наличные действительно было предпочтительнее, так как риски невозможности оперативного заключения сделок были выше, чем при расчетах наличными.
В сегодняшних условиях ситуация уже изменилась, и мы видим новый краткосрочный тренд. Средства вновь возвращается в банки. ЦБ резко повысил ключевую ставку до 20% годовых, банки из первой пятерки также резко повысили ставки по краткосрочным депозитам и накопительным счетам. В результате, за первые 2 дня, прошедших с момента повышения ставок по вкладам, в «Сбербанке» на новых условиях было размещено более 1 трлн. рублей, в ВТБ 900 млрд. И процесс будет продолжаться в ближайшие недели.
Резюмируя, отмечу, что обналичивать все свои сбережения в сегодняшних условиях смысла нет. Уровень предлагаемого пассивного дохода как по рублевым, так и по валютным вклада высокий. Рассуждения о заморозке сбережений в банках в сегодняшних условиях не выглядит достаточно обоснованными. Наименее рисковый сценарий поведения для большинства экономических агентов – дождаться относительной стабилизации геополитической обстановки.
Зачем могут понадобиться наличные?
Наличные могут понадобиться в случае локальных сбоев в банковской системе или при совершении сделок в сегменте предложения со стороны малого и среднего бизнеса, который может попробовать частично уйти «в тень» в ухудшившихся экономических условиях. Это могут быть те или иные личные услуги, покупки на рынках и ярмарках и тому подобное По сути, то же что и раньше, только большем масштабе. Но государство по-прежнему будет стремиться не допускать роста оборота наличности и уход в тень бизнеса. В подавляюще же большинстве сделок мы по переднему будем пользоваться преимуществами и удобством безналичных расчетов.
Сколько наличности следует иметь?
Наличные средства желательно все же иметь. Упомянуты ранее мотив предосторожности никто не отменяет. Но переоценивать его силу в текущих условиях я бы не стал. Банковская система в целом справляется с текущими сложностями и рисками. Технически сбои, возникшие у некоторых банков, оперативно устраняются. Расчеты и платежи внутри страны обрабатываются в штатном режиме. Следует помнить, что, отказываясь в сегодняшних условиях от размещения средств на депозитах и накопительных счетах в банках вы потенциально теряете до 25 годовых дохода, что немало. Да, инфляционные процессы идут, и нередко они выше чем предлагаемая банками доходность, но так вы компенсируете хотя бы часть снижающейся покупательной способности ваших сбережений.
Советы об объемах наличности не могут быть одинаковыми для всех. Но для большинства граждан сегодня вряд ли имеет смысл сберегать в наличной форме суммы менее месячных и более квартальных средних расходов их семей, скорректированных на субъективно оцениваемы уровень инфляции по их личной структуре потребления. Для большинства петербуржцев, как мне представляется, эта сумма варьируется в диапазоне от 50 до 500 тыс. рублей. Для некоторых она можем измеряться и миллионами, но таких точно не большинство. Аккумулируя крупные суммы наличности, следует так же иметь ввиду, что информация об этом может стать известна преступным элементам, что резко повысит верность ограбления и потери всех сбережений, хранимых в наличной форме.
UPD: Банк России установил временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Оно будет действовать до сентября 2022 года. Все средства россиян на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада. Можно снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Можно продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.
Что делать с остальными деньгами?
Что делать с деньгами – каждый решает сам. Концептуальный совет такой. Не делать сейчас резких и мотивированных преимущественно эмоционально решений. Тратя деньги таки образов, вероятнее всего, вы только ухудшите свое финансовое положение. Стоит присмотреться к текущим предложениям банков, но помнить про лимиты страховой ответственности в 1,4 миллиона рублей на один банк. Можно рассмотреть вариант долгосрочных (не менее 2-3 лет) инвестиционных вложений на фондовом рынке, который последние дни в основном активно падал, сейчас находится «на паузе», но через какое-то время, пройдя этап высокой волатильности, должен начать расти. Покупка долларов или евро по сегодняшнему курсу – очень спорная стратегия. Помним прошлый финансовый кризис, когда были те, кто на волне ажиотажа купил доллар по курсу 80 рублей и более, хотя и очень скоро фиксировал убытки при курсе 60-70 рублей.
Общая рекомендация – не поддаваться панике. Внимательно мониторить цены на товарном рынке. Подорожало не все и не везде, и не пропорционально. Очень тщательно оценивать реальную востребованность лично для вас и именно здесь и сейчас товаров, рыночная цена которых увеличилась за последние 10 дней более чем на 40-50%. Помнить о том, что внешняя торговля – это дорога с двусторонним движением, что если ранее компании проявляли интерес и даже конкурировали за российского покупателя, то добровольно «сдавая» свою нишу на том или ином рынке, они упрощают доступ для других игроков. В очень многих сферах, мировой рынок достаточно конкурентен, а у многих товаров есть равноценные заменители. Поэтому, в период высокой турбулентности на финансовых и товарных рынках дождаться относительной стабилизации – это не самая худшая стратегия поведения.
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