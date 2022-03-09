В банкоматах очереди, люди снимают наличные. Это имеет смысл? Сколько кэша лучше иметь под рукой?

Сколько наличности следует иметь?

Наличные средства желательно все же иметь. Упомянуты ранее мотив предосторожности никто не отменяет. Но переоценивать его силу в текущих условиях я бы не стал. Банковская система в целом справляется с текущими сложностями и рисками. Технически сбои, возникшие у некоторых банков, оперативно устраняются. Расчеты и платежи внутри страны обрабатываются в штатном режиме. Следует помнить, что, отказываясь в сегодняшних условиях от размещения средств на депозитах и накопительных счетах в банках вы потенциально теряете до 25 годовых дохода, что немало. Да, инфляционные процессы идут, и нередко они выше чем предлагаемая банками доходность, но так вы компенсируете хотя бы часть снижающейся покупательной способности ваших сбережений.

Советы об объемах наличности не могут быть одинаковыми для всех. Но для большинства граждан сегодня вряд ли имеет смысл сберегать в наличной форме суммы менее месячных и более квартальных средних расходов их семей, скорректированных на субъективно оцениваемы уровень инфляции по их личной структуре потребления. Для большинства петербуржцев, как мне представляется, эта сумма варьируется в диапазоне от 50 до 500 тыс. рублей. Для некоторых она можем измеряться и миллионами, но таких точно не большинство. Аккумулируя крупные суммы наличности, следует так же иметь ввиду, что информация об этом может стать известна преступным элементам, что резко повысит верность ограбления и потери всех сбережений, хранимых в наличной форме.

UPD: Банк России установил временное ограничение на выдачу наличной валюты со вкладов и счетов россиян. Оно будет действовать до сентября 2022 года. Все средства россиян на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада. Можно снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Можно продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.