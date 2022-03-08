ВТБ: все банковские карты теперь будут бессрочными

ВТБ сообщил о том, что все их банковые карты теперь будут действовать бессрочно. При этом перевыпускать или дополнительно продлевать их не нужно будет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление банка.
«В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны», — говорится в сообщении. Ранее «Альфа-Банк» решил продлить срок действия всех карт Visa и Mastercard до конца 2028 года — вне зависимости от указанных на них датах. Перевыпускать их не придется, уточнили в банке.
Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard. Карты Visa и Mastercard продолжат работать без ограничений до 10 марта.
Однако для оплаты покупок и снятие денег за рубежом россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay». Кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае. Возможность выпуска такой карты рассматривает «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк».
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