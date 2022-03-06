Apple Pay и Google Pay перестанут прекратят работу с картами Visa и Mastercard в России

Россияне с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Это следует из сообщения Центробанка.
«Для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платежный сервис Мир Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Мир Pay позволяет проводить привычные платежные операции, сегодня к нему можно подключить карты «Мир» уже более 80 российских банков», — сообщили в ЦБ.
Также в ЦБ добавили, что деньги на счетах в банках, к которым привязаны карты Visa и Mastercard, сохранены и будут доступны. Картами можно будет пользоваться до истечения срока их действия. При этом «Альфа-Банк» решил продлить срок действия всех карт Visa и Mastercard до конца 2028 год — вне зависимости от указанных на них датах. Перевыпускать их не придется, уточнили в банке.
Ранее стало известно о том, что карты Visa и Mastercard продолжат работать без ограничений до 10 марта. В Visa также добавили, что оставляют за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее указанного срока.
Напомним, Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.
Также ЦБ разъяснил отключение карт Visa и Mastercard из России. Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.
Однако для оплаты покупок и снятие денег за рубежом россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay». Кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае. Возможность выпуска такой карты рассматривает «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк».
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