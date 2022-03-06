Стало известно, сколько дней карты Visa и Mastercard будут работать без ограничений

Напомним, ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.

Также ЦБ разъяснил отключение карт Visa и Mastercard из России. Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Однако для оплаты покупок и снятие денег за рубежом россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay». Кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае. Возможность выпуска такой карты рассматривает «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк».