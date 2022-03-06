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Россияне смогут пользоваться за рубежом картой «Мир» с системой UnionPay — это аналог Visa и Mastercard

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Россияне смогут оформить кобейджинговую карту «Мир — UnionPay» для оплаты покупок и снятия денег за рубежом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

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Как пишет пресс-служба, кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае.

Вот список российских банков, которые уже выпускают такие карты:

«Россельхозбанк»
«Газпромбанк»
«Солидарность»
«Промсвязьбанк»
«Банк Санкт-Петербург»
«Примсоцбанк»
«Банк Зенит»
«Почта банк»
«Восточный»
«Приморье»
ВБРР 

Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay также рассматривает «Сбер» и «Тинькофф». Также о запуске карточек с платежной системой Китая заявили в «Альфа-банке». Однако сроки пока неизвестны.

Напомним, ранее Visa и Mastercard объявили о приостановке всех операций в России. Как поясняет на своем официальном сайте Visa, все транзакции по ее картам, выпущенным внутри России, перестают быть доступны за пределами страны. О схожем решении сообщили и в Mastercard.

Также ЦБ разъяснил отключение карт Visa и Mastercard из России. Все карты международных платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

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