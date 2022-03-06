Россияне смогут пользоваться за рубежом картой «Мир» с системой UnionPay — это аналог Visa и Mastercard

Как пишет пресс-служба, кобейджинговая карта будет работать как и на территории России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay — это альтернативная платежная система, созданная в Китае.

Вот список российских банков, которые уже выпускают такие карты:

«Россельхозбанк»

«Газпромбанк»

«Солидарность»

«Промсвязьбанк»

«Банк Санкт-Петербург»

«Примсоцбанк»

«Банк Зенит»

«Почта банк»

«Восточный»

«Приморье»

ВБРР

Возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»/UnionPay также рассматривает «Сбер» и «Тинькофф». Также о запуске карточек с платежной системой Китая заявили в «Альфа-банке». Однако сроки пока неизвестны.