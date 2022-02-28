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Крупнейшие банки России пообещали не повышать процентные ставки по уже выданным кредитам

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Крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.

Shutterstock.com

О подобном решении объявил Сбербанк, пишет «Фонтанка».

«Никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам Сбербанк не вводит», — сообщили в банке.

Похожее решение приняли банк «Открытие» и ВТБ: «По всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в ваших договорах».

В законе прописано, что банки не имеют право в одностороннем порядке повышать процентные ставки. Но если в кредитном договоре прописана оговорка о такой возможности или если ставка по кредиту привязана к уровню ключевой ставки. Все эти условия стоит уточнить у представителей банка.

Напомним, Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых. Последний раз ее поднимали 11 февраля — тогда ставка составляла 9,5%.

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