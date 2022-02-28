Россияне сняли рекордные 1,4 трлн рублей наличных денег

Россияне сняли со своих счетов рекордные 1,4 трлн рублей наличными. Об этом сообщил Центробанк России.
По информации РИА Новости, прошлый рекорд был установлен 24 февраля. Тогда граждане сняли наличных на 111,3 миллиарда рублей. Новый максимум превысил это значение в 12,5 раза.
В Банке России заявили, что с увеличением спроса на наличные деньги, регулятор повысил выдачу наличности банкам. Объем готовых к загрузке в банкоматы банкнот регулятор оценивает как более чем достаточный.
Напомним, Крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки. А 28 февраля регулятор объявил о резком повышении ключевой ставки до 20% годовых.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.