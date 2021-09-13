Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Банка России, кредиты гражданам, которые банки оценивают как потенциально проблемные, выросли с начала года на 9% и к 1 августа достигли 418 миллиардов рублей. Такая сумма — это разница между тем, сколько резервов на возможные потери создали банки всего (1,375 триллиона рублей), и тем, сколько из этой суммы пришлось на безнадежные ссуды с просрочкой от 90 дней (957 миллиардов рублей).

К работающим относятся кредиты без просрочки или если она менее 90 дней. Но 418 миллиардов рублей учитывают также обеспечение, которое позволяет уменьшить размер ожидаемых потерь. Как объясняют в Центробанке, данный показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку, и сейчас он находится на рекордном уровне. По сравнению с 2020 годом рост значения составил 11%.

Напомним, только в августе 2021 года россияне взяли 2,1 миллиона кредитов наличными на рекордную сумму 646,7 миллиарда рублей. Ранее стало известно, что каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен более чем на три месяца — это максимум за последние шесть лет. Выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021 года выросла более чем на четверть. Одновременно с этим в городе зафиксирован рост объемов выдачи ипотечных кредитов.