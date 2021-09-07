По предварительным данным Frank RG, о которых пишет РБК, в августе 2021 года банки одобрили россиянам 2,1 миллиона кредитов наличными на общую сумму 646,7 миллиарда рублей, обновив рекорд по выдачам в этом сегменте, поставленный в апреле. По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%. В предыдущем отчетном месяце выдачи необеспеченных кредитов в денежном выражении, наоборот, сокращались.

Эксперты объясняют спрос на кредиты наличными ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов и началом учебного года. Одновременно с этим средний размер потребительского кредита достиг минимального за год значения — 313,6 тысячи рублей. Всего в августе российские банки выдали населению кредиты на 1,22 триллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что каждый четвертый потребительский кредит в России просрочен более чем на три месяца — это максимум за последние шесть лет. Выдача потребительских кредитов в Петербурге в первом полугодии 2021 года выросла более чем на четверть. Одновременно с этим в городе зафиксирован рост объемов выдачи ипотечных кредитов.