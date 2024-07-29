Первая интервенция в актуальное петербургское архитектурное пространство состоится уже сегодня, 29 июля, на лекции с основательницей ludi_architects Любовью Леонтьевой, которая не только покажет офис бюро в Новой Голландии, но и расскажет об исторической преемственности в архитектуре. 31 июля слушателей ждет посещение Laboratory Dome с Марком Алексеенко, в рамках которого основатель интерьерного шоурума прольет свет на главные тенденции актуального времени. 5 августа архитектурный маршрут дойдет до студии DESIGNIC, где основатель и главный дизайнер Анна Саркисянц поговорит об «эмоциональном дизайне» и его инструментах. 12 августа куратор и основатель галереи локального дизайна функционального искусства «Палаты» Юлия Лобойко проведет лекцию «Народные мотивы в дизайне», а 14 августа о роли современного искусства в интерьерах расскажет сооснователь Myth gallery Ольга Профатило. Создатель L.BURO и ландшафтный дизайнер Петр Лари разберет на основе скандинавский сад — формат общественного пространства, растиражированного проектом hideout residence, историю которого можно узнать 19 августа. 21 августа отправляемся на знакомство с DA bureau, а 26 августа с «Хвоей» — экскурсию и лекцию проведет сооснователь бюро​​​​​​​ Георгий Снежкин.

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