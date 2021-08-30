Художник из Петербурга показал концепт Lego в «старых добрых традициях вторички — 33 квадратных метра»

«33 квадратных метра снова актуальны. Ну, знаете, в связи с тем, что госпрограмма доступной ипотеки взвинтила цены на новостройки, то старая добрая вторичка стала милее некуда», — рассказал о новом концепте Lego Бизяев. «Я требую себе такой набор!» — прокомментировал телеведущий и юморист Михаил Шац. «Артем, спасибо, это очень трогательно!» — добавила в комментариях актриса Татьяна Лазарева.

В 1997 году на российские экраны вышел комедийный телесериал «33 квадратных метра». В сериале показана жизнь семьи Звездуновых, а название отсылает к стандартной площади однокомнатной квартиры в панельном доме, в котором живет семья. В 2001 году был показан спин-офф «Вне родных квадратных метров», в 2007-ом даже вышла аркадная компьютерная игра «33 квадратных метра — Война с соседями». Михаил Шац и Татьяна Лазарева, пришедшие к Бизяеву с комментариями и благодарностями, исполнили в сериале роли. Лазарева — роль жены и домохозяйки Татьяны Юрьевны Звездуновой, Шац — соседа семьи Звездуновых Михаила Григорьевича и пятиюродного брата Татьяны Михаила Юрьевича Булгакова.

Художник из Петербурга Артем Бизяев известен своими работами — он представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, альтернативную коллекцию конструктора OLEG City по мотивам январских протестных акций и набор по мотивам «Деревни дураков». Также он принял участие в запуске онлайн-музея ЖЭК-арта, разработав дня него лего-набор из персонажей, которых можно встретить возле жилых домов по всей России.