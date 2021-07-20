Онлайн-музей ЖЭК-арта запустила команда креативного бюро «Золотые тигры России», внимание на это обратила «Бумага». Стартовая страница сайта представляет собой панораму типового российского двора, который зачастую украшен забавными фигурами из покрышек и бутылок. разрисованными пнями и старыми мягкими игрушками.

Внутри сайта несколько разделов. «Бестиарий» представляет собой интерактивный словарь с описанием наиболее популярных дворовых объектов — это в том числе шинолебедь, робот из тетрапаков, клумбы с цветами из пластиковых бутылок. Каждому персонажу дано описание, включающее характер и социальное положение — например, тот же Чебурашка «надоедлив и приставуч, а когда встречает родственную душу, улыбается самой светлой улыбкой».

Два других раздела, «Теория» и «Люди», позволяют больше узнать об истории ЖЭК-арта и тех, кто его создает. Одна из героинь — Таиса Петровна Сотникова из Выборга.

«ЖЭК-арт — это часть русской души, и шеймить его — значит отвергать часть собственной уникальности. Мы убеждены, что любая попытка сделать мир вокруг себя чуть красивее, добрее и человечнее достойна уважения», — говорят авторы проекта.

Кроме того, Артем Бизяев создал лего-набор из персонажей ЖЭК-арта. Художник из Петербурга известен своими работами — он представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, альтернативную коллекцию конструктора OLEG City по мотивам январских протестных акций и набор по мотивам «Деревни дураков».