Морячок-дурачок и безумная пчела: художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам «Деревни дураков»

«Деревня дураков» — выходившая в 1996-2001 годах рубрика тележурнала «Каламбур», обыгрывающая популярные мотивы и клише русского и украинского фольклора. Главные герои — сказочная супружеская пара, Мужик и Баба, живущие в хате. К ним часто заходит в гости друг Мужика — Морячок-дурачок. Мужик и Морячок любят выпивку, рыбалку и охоту, хотя ловят рыбу в колодце во дворе хаты на пустой крючок, а охотятся на медведя — еще одного «друга семьи», разумного и говорящего персонажа. Затеи Мужика и Морячка всегда не по нраву Бабе, поэтому весь мужской состав коллектива ходит по «струнке смирно».

В набор «Деревни дураков» от Артема Бизяева входит домик, фигурки Мужика, Бабы со сковородкой, Морячка-дурачка с легендарной бутылкой спиртного, медведя Миши и безумной Пчелы, которую сам художник называет «всратой».