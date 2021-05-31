Морячок-дурачок и безумная пчела: художник из Петербурга показал концепт Lego по мотивам «Деревни дураков»

Недавно художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепт Lego по мотивам славянских сказок, а после — альтернативную коллекцию конструктора OLEG City. Сейчас он показал концепт Lego по мотивам «Деревни дураков». Там есть Морячок-дурачок и даже безумная пчела!
«Деревня дураков» — выходившая в 1996-2001 годах рубрика тележурнала «Каламбур», обыгрывающая популярные мотивы и клише русского и украинского фольклора. Главные герои — сказочная супружеская пара, Мужик и Баба, живущие в хате. К ним часто заходит в гости друг Мужика — Морячок-дурачок. Мужик и Морячок любят выпивку, рыбалку и охоту, хотя ловят рыбу в колодце во дворе хаты на пустой крючок, а охотятся на медведя — еще одного «друга семьи», разумного и говорящего персонажа. Затеи Мужика и Морячка всегда не по нраву Бабе, поэтому весь мужской состав коллектива ходит по «струнке смирно».
В набор «Деревни дураков» от Артема Бизяева входит домик, фигурки Мужика, Бабы со сковородкой, Морячка-дурачка с легендарной бутылкой спиртного, медведя Миши и безумной Пчелы, которую сам художник называет «всратой».
May 31, 2021
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