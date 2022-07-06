Россияне стали чаще покупать автомобили у банкротов

По оценкам аналитиков «Портала DA», которые приводит РБК, за январь-май на электронных торговых площадках по всей России было продано 4,2 тысячи машин граждан, проходящих процедуру банкротства. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. В целом объем торгов имуществом банкротов вырос на 43,4% — до 10,5 тысяч завершенных лотов.

Как отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, рост продаж лотов на банкротных торгах сопоставим с динамикой банкротств: число россиян, которые проходят данную процедуру, выросло в 1,9 раза по сравнению с показателями апреля-августа 2021 года — до 79 тысяч человек.

Что касается автомобилей, то рост числа покупок машин у физлиц-банкротов эксперты объясняют возросшим интересом со стороны покупателей: в сложившихся на российском авторынке условиях производство новых авто сокращается, а ценник уверенно идет вверх. «Начальная цена [выставленного на банкротные торги авто] определяется минимум за полтора месяца до старта торгов. В условиях естественной инфляции и текущей обстановки фиксированные на уровне начала 2022 года цены являются очень привлекательными», — отмечает партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.

Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустит упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Одновременно с этим в России набирают популярность услуги по ввозу подержанных автомобилей из-за рубежа. Только за апрель и май 2022 года спрос на нее увеличился на 93,3%.

Согласно прогнозу Минпромторга, по итогам 2022 года рынок легковых автомобилей в России может сократиться вдвое, составив около 750 тысяч машин. По подсчетам главы Минпромторга Дениса Мантурова, цены на автомобили в России, взлетевшие весной из-за высокой стоимости комплектующих, будут постепенно снижаться в течение года.