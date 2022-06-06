По данным аналитиков «Авито.Авто», за период с апреля по май текущего года количество объявлений о продаже машин с пробегом, пригнанных из-за границы, выросло на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Спрос на сам ввоз подержанных авто из-за рубежа при этом вырос еще больше — на 93,3% год к году. Средняя стоимость автомобилей, предлагаемых к ввозу, составила 1 098 000 рублей, что на 72,9% больше прошлогодних показателей.

Чаще всего россиянам предлагают автомобили японских марок. Лидер — Honda Freed с долей предложения 2,76%, также в тройке Nissan Leaf и Toyota Alphard с долей предложения 2,38% и 2,36% соответственно. В числе других популярных моделей авто Honda Stepwgn, Toyota Land Cruiser Prado, Honda Fit, Toyota Land Cruiser, Nissan Serena, Toyota Crown и Toyota Camry.

Как объясняет управляющий директор «Авито.Авто» Кирилл Вотяков, предложение о продаже автомобилей с пробегом под заказ из-за границы выросло еще в 2021 году, и продолжает расти в этом году из-за текущей рыночной ситуации. «В условиях дефицита на рынке новых автомобилей услуга по ввозу автомобилей из-за рубежа стала вновь популярна — сейчас это один из альтернативных вариантов по удовлетворению спроса на рынке. Россияне интересуются машинами с пробегом из-за границы по причине высокого качества их сборки и широкого ассортимента», — приводит Autonews его слова.