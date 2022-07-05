Когда цены на автомобили в России начнут снижаться? Прогноз главы Минпромторга Дениса Мантурова

Цены на автомобили в России, взлетевшие весной из-за высокой стоимости комплектующих, будут постепенно снижаться в течение года. Такой прогноз дал глава Минпромторга Денис Мантуров.
О снижении цен на автомобили в России, цитата по РИА «Новости»:
Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок. Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка.
Как считает Мантуров, в дальнейшем цены на автомобили в России будут снижаться ввиду отсутствия выгоды для производителей держать высокие цены «до последнего» — ведь в таком случае покупатели просто не будут приобретать их продукцию. «Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — резюмировал он.
Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустит упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Одновременно с этим в России набирают популярность услуги по ввозу подержанных автомобилей из-за рубежа. Только за апрель и май 2022 года спрос на нее увеличился на 93,3%. Согласно прогнозу Минпромторга, по итогам 2022 года рынок легковых автомобилей в России может сократиться вдвое, составив около 750 тысяч машин.
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