Минпромторг ожидает сокращение рынка легковых автомобилей в два раза по итогам 2022 года

Прогнозируемый объем продаж легковых автомобилей в России по итогам 2022 года может оказаться на 55% меньше, чем в 2021-ом. Тогда, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи составили 1,67 миллиона машин, что, в свою очередь, оказалось на 4,3% выше показателей 2020 года.

«Мы планируем, что до конца года у нас рынок [продаж] легковых автомобилей будет порядка около 750 тысяч. […] Из-за санкций у нас возникли сложности по некоторым компонентам. В основном это электроника. И для того, чтобы дать возможность нашим производителям не сильно снижать объемы производства, мы подписали это постановление», — приводит ТАСС слова Парсаданяна.

Напомним, ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» выпустит упрощенную версию Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Одновременно с этим в России набирают популярность услуги по ввозу подержанных автомобилей из-за рубежа. Только за апрель и май 2022 года спрос на нее увеличился на 93,3%.