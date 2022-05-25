«АвтоВАЗ» начнет выпускать упрощенные автомобили без подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. И вот когда

О выпуске упрощенной версии Lada Granta пишут «Ведомости» со ссылкой на автодилетов. По их данным, поступление новых моделей автомобиля в салоны ожидается во второй половине июня. Точной информации о комплектациях пока нет, однако, как предполагают эксперты, вероятнее всего машины будут поставляться без ABS (антиблокировочной системы тормозов), тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности и электрических стеклоподъемников.

Другой источник издания, топ-менеджер крупного московского автодилера, говорит о двух вариантах комплектации Lada Granta. В самом простом не будет ничего из вышеперечисленного, тогда как версия «побогаче» будет оснащена электростеклоподъемниками и электроусилителем руля. Обе комплектации будут без экологической прошивки «Евро-5».

Сейчас минимальная стоимость Lada Granta в комплектации «Стандарт» составляет 727 900 рублей. Автомобиль за эту цену имеет одну подушку безопасности, систему вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS. Стоимость упрощенной версии пока также не разглашается, но, как предполагают эксперты, она будет дороже 600 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что из-за нехватки комплектующих в России разрешили выпускать автомобильные двигатели всех экологических классов, включая «Евро-0» — самого старого стандарта, который предполагает наибольшее содержание вредных веществ в выхлопных газах. К середине апреля отечественные концерны уже собрали несколько тысяч таких машин.