Как и почему возникает биполярное расстройство? И что нужно знать о нем каждому, чтобы помочь близкому человеку и во время обратиться к врачу?

Американские горки эмоций

Классическим считается расстройство I типа. Подобно большому депрессивному расстройству, БР I характеризуется колебаниями уровня энергии и настроения, ограниченными во времени. Однако в этом случае периоды чрезвычайно низкого уровня энергии, или депрессии, чередуются с периодами чрезмерной энергичности, называемыми маниями. Характеристики «чрезвычайный» и «чрезмерный» здесь обязательны, поскольку иначе не было бы оснований говорить о расстройстве как таковом.

Представьте приятную на первый взгляд ситуацию: вы выиграли в лотерею и в один момент стали миллионером. В первые часы после получения выигрыша вы, вероятно, пребываете в состоянии эйфории, вам хочется всем рассказать об этой новости и вы уже напряженно думаете о том, как потратите свои деньги. Может быть, вы начнете вести себя нехарактерным для вас образом: говорить громче, быстрее и откровеннее, чем обычно. Вы чувствуете себя настолько щедрым, что приглашаете даже своих дальних родственников на ужин в самый дорогой ресторан города. Энергия бьет ключом, а мышление работает настолько интенсивно, что вам кажется вполне оправданным не спать всю ночь, планируя светлое будущее.

Теперь сохраните это ощущение в своем сознании, но представьте, что день ото дня оно нарастает в геометрической прогрессии и в конце концов вы теряете над ним контроль, не зная, когда вернетесь в свое обычное состояние. Эта картина дает некоторое представление о переживаниях маниакального эпизода, хотя, несомненно, в целом они выходят за рамки нашего понимания.

Симптомы мании очень разнообразны. Прежде всего снижается потребность в сне. Это не то же самое, что бессонница, когда спать хочется, но не получается и на следующий день человек чувствует себя разбитым. Напротив, в начале маниакального эпизода человеку не хочется или не кажется нужным спать так много, как раньше, и действительно, в дальнейшем никаких последствий в виде усталости он не замечает. Затем наблюдаются гипертимия, или приподнятое настроение, повышенная активность и интенсивность эмоций; все это может перерасти в эйфорию (или патологическую радость), если ощущения приятные, или в дисфорию, если они негативные и сопровождаются дискомфортом и раздражительностью.

В некоторых случаях человек проходит через первое (эйфорию) и оказывается во втором (дисфории), что зачастую приводит к депрессии. Обычно эти состояния следуют одно за другим, как будто мозг разом израсходовал все топливо. Другие распространенные симптомы: тахипсихия и тахилалия, которые могут перерасти в настоящий полет идей и в крайних случаях выражаются в невнятной речи, поскольку мозг работает так быстро, что неспособен структурировать сообщения. Все это часто сопровождается гиперпрозексией и рассеянностью, которые еще больше затрудняют коммуникацию.

Пациенты демонстрируют повышенную целенаправленную активность и часами планируют свои действия. На ранней стадии это способствует повышению работоспособности как в личном, так и в профессиональном плане, в связи с чем многие выражают невыполнимое желание: «Если бы я только мог(ла) остаться в этой фазе навсегда…» Однако, несмотря на ощущение контроля над ситуацией, мании нестабильны, а интенсивность симптомов постоянно нарастает, так что работоспособность в конечном итоге снижается. Все это, наряду с безудержной импульсивностью и недооценкой рисков, влечет за собой серьезные проблемы.

Нередко люди в таком состоянии покупают предметы роскоши или берут неподъемные кредиты, в том числе ипотечные, которые грозят им банкротством. Повышается сексуальная активность, что может привести к изменам или заражению венерическими заболеваниями и, как следствие, крайне негативно отразиться на личной жизни.