Как Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ Рауль Гайнетдинов открыл способ излечить неизлечимое — шизофрению, биполярное расстройство и болезнь Паркинсона!

Как таинственные «двоюродные братья» дофамина и серотонина стал ключом к лечению депрессии, шизофрении (и не только!)

Молекулы, с помощью которых можно вылечить сложнейшие болезни мозга: от зависимости до шизофрении! Звучит как sci-fi! Вы открыли механизм работы феноменальных веществ — и нам срочно нужны подробности.

Эти удивительные вещества называются рецепторами следовых аминов (или TAARs, от англ. trace amine-associated receptors), и действительно это ключ к лечению огромного количества заболеваний! Но начнем по порядку. Я начал заниматься TAARs в постодокторантуре Университета Дьюка с подачи моих учителей: ведущего исследователя дофамина Марка Карона (к сожалению, он несколько лет назад ушел из жизни) и биохимика, врача, лауреата Нобелевской премии по химии 2012 года Роберта Лефковица (мы до сих пор дружим!). Потом забрал исследование с собой в Италию — в Дьюке тему никто не потянул, а я всегда знал, что уеду из США, там жить скучно. Затем снова перевез — в Петербург.

Следовые амины, или трейсамины, — это продукты распада аминокислот: собственные внутренние ферменты организма или же населяющие его бактерии отрезают от аминокислоты кислоту, и получается амин. А рецепторы следовых аминов — это биохимические структуры, которые «чувствуют», где произошел распад аминокислоты, и передают организму информацию о том, что клетки разрушаются и нужно запускать процессы нейрогенеза — создания новых здоровых клеток.

То есть следовые амины нужны, чтобы подавать sos-сигналы?

Да, следовые амины — это мини-аналоги таких нейромедиаторов (передатчиков сигналов между клетками), как дофамин и серотонин, их «двоюродные братья». То есть теоретически, управляя следовыми аминами через их рецепторы, мы управляем и системами дофамина и серотонина, берем под контроль заболевания, связанные с их сбоем: депрессию, болезнь Паркинсона, шизофрению, биполярное расстройство, стресс-патологии и даже СДВГ.

ВОЗ называет эти (пока неизлечимые) болезни бичом XXI века! Фармкомпании уже заинтересовались новыми потенциальными методами терапии?

С «Биг фармой» (крупнейшими игроками биофармацевтической отрасли) мы работаем давно. Когда в 2007–2015 годах я и моя супруга и ближайшая коллега Татьяна Сотникова трудились в «итальянском Сколково» — Итальянском институте технологий, на нас вышла швейцарская компания F. Hoffmann-La Roche (Roche) — выдали несколько грантов на поиск новых методов купирования психоза при шизофрении. Мы нашли их, а затем передали результаты исследований клиницистам, чтобы те создали лекарственную молекулу и начали испытания новых антипсихотических препаратов. Вообще, лекарство должно было уже быть на финальной стадии, но закончить все тесты помешала пандемия. После нашей активной работы с Roche темой антипсихотиков заинтересовались другие фармгиганты: в 2019-м меня пригласил главным консультантом американско-японский холдинг Sumitomo (ранее — Sunovion). Сейчас обе компании участвуют в своеобразной «гонке»: кто выпустит лекарство первым. У Sumitomo цель вообще суперамбициозная: они еще хотят доказать, что созданный антипсихотик работает в правильной дозировке и как антидепрессант, и как противотревожное средство.