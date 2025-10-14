Все говорят о митохондриях («энергетических станциях» клеток)! Что это? Они защищают нас от старения, болезней, смерти? И при чем тут антиоксиданты и спорт?

Откуда произошли мы (и наши митохондрии)

Первыми формами жизни на Земле были одноклеточные существа, плававшие в первичном бульоне. Как же из них развились мы, люди? Любая клетка нашего тела значительно крупнее и гораздо более сложно устроена, чем типичная бактерия, и даже сейчас остается загадкой, как могла появиться хотя бы одна столь сложная клетка. В начале 1900-х гг. русский ботаник Константин Мережковский предположил, что крупная клетка поглотила меньшую, менее сложную. Само по себе это в порядке вещей: обычно крупная клетка захватывает и переваривает меньшую, либо—если «откусила» больше, чем может «прожевать»,— сама погибает от несварения. Мережковский же предположил, что однажды в такой ситуации выжили обе клетки — и поглотившая, и поглощенная, — и с тех пор продолжают сосуществовать и воспроизводиться как единое целое. Эта гипотеза просуществовала не одно десятилетие, прежде чем получила признание: в 1960-е гг. ее принялась разрабатывать биолог Линн Маргулис.

[...] Маргулис считала, что симбиоз — это широко распространенное явление, а эукариоты (более сложные клетки с ядром) появились как результат симбиотических отношений между бактериями. В то время преобладала догма, что простейшие бактерии постепенно эволюционировали в более сложные одноклеточные эукариотические формы. Гипотезу Маргулис можно было рассматривать как развитие идей Мережковского, высказанных почти за 60 лет до этого, и все же ее представления казались настолько спорными, что пятнадцать научных журналов отклонили ее статью, прежде чем та была опубликована в Journal of Theoretical Biology (1967) за подписью Линн Саган.

Маргулис предположила, что потомство бактерий, когда-то проглоченных более крупными клетками, продолжает ныне существовать в качестве их органелл. В клетках животных эти органеллы известны нам как митохондрии. В растительных клетках кроме митохондрий есть и другие потомки бактерий: хлоропласты, в которых происходит фотосинтез — процесс, в ходе которого энергия солнечного света улавливается хлорофиллом и используется для синтеза сахаров из углекислого газа и воды. И ни мы, ни растения не можем существовать без этих «пассажиров».

В настоящее время ученые считают, что ключевое событие, приведшее к появлению эукариотов, произошло приблизительно 2 млрд лет назад, когда один одноклеточный организм — архея, или архебактерия, — поглотил другую бактерию, поменьше. Вопреки всему поглощенная бактерия выжила, вступила в симбиотические отношения с хозяином архебактерией, а затем постепенно эволюционировала в митохондрию.

За 170 лет, минувших со дня открытия митохондрий, ученые узнали, что они представляют собой узкоспециализированные органеллы клетки, вырабатывающие энергию. Именно эта способность эффективно генерировать энергию позволила нашим примитивным одноклеточным предкам так успешно эволюционировать и дать нынешнее огромное разнообразие клеток, ускорив появление более сложных, многоклеточных форм жизни. Но мы ведь знаем, что энергия сохраняется и не может возникать из ничего.