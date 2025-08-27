Что такое хоупскроллинг и цифровая осознанность и как с их помощью справиться с думскроллингом?

Почему мы думскроллим

Признаем, мы оказались втянутыми в бесконечное перелистывание контента, который вызывает у нас грусть, тревогу, безнадежность или гнев — так называемый думскроллинг (от англ. doom — «гибель» и scroll — «листать»).

Почему нам хочется быть в курсе всех страстей? Все просто и сложно одновременно: так мы ощущаем себя в большей безопасности информационно и биохимически (приятно получить выброс адреналина и даже дофамина, читая в уютном кресле новости о том, как где-то далеко что-то сгорело). Кроме того, к делу может подключиться синдром страха упустить нечто ценное или FOMO (от англ. fear of missing out).

Расцвет думскроллинга пришелся на ревущие двадцатые нашего века (не зря в 2020-м он был назван Оксфордским словарем термином года). После COVID-19 и других турбулентных мировых событий в попытках обрести стабильность и какую бы то ни было защищенность мы стали проверять новости как можно чаще, развивая своеобразный чек-рефлекс.

Исследование ученых Лондонской школы экономики и политических наук в 2021 году выявило, что в 89% случаев мы проверяем соцсети, почту и чаты безо всяких причин. В 2023 году 30% россиян брали в руки телефон сразу после пробуждения. А по данным консалтинговой компании Boston Consulting Group на 2024-й — средний пользователь включал телефон 70-80 раз за день, причем в каждом втором случае он не знал, для чего ему гаджет прямо сейчас.