Что такое хоупскроллинг и цифровая осознанность и как с их помощью справиться с думскроллингом?

Первым делом хватаетесь за телефон, когда просыпаетесь, или обновляете все каналы каждый час, пусть даже новостей не много? Если так, то вы не одиноки. Все порой застревают в перелистывании страниц, большинство которых содержит исключительно негативный контент и дестабилизирует психику. Как скроллить без потери нервных клеток и почему мы в принципе так зависимы от этого процесса? Объясняем.
Почему мы думскроллим
Признаем, мы оказались втянутыми в бесконечное перелистывание контента, который вызывает у нас грусть, тревогу, безнадежность или гнев — так называемый думскроллинг (от англ. doom — «гибель» и scroll — «листать»).
Почему нам хочется быть в курсе всех страстей? Все просто и сложно одновременно: так мы ощущаем себя в большей безопасности информационно и биохимически (приятно получить выброс адреналина и даже дофамина, читая в уютном кресле новости о том, как где-то далеко что-то сгорело). Кроме того, к делу может подключиться синдром страха упустить нечто ценное или FOMO (от англ. fear of missing out).
Расцвет думскроллинга пришелся на ревущие двадцатые нашего века (не зря в 2020-м он был назван Оксфордским словарем термином года). После COVID-19 и других турбулентных мировых событий в попытках обрести стабильность и какую бы то ни было защищенность мы стали проверять новости как можно чаще, развивая своеобразный чек-рефлекс.
Исследование ученых Лондонской школы экономики и политических наук в 2021 году выявило, что в 89% случаев мы проверяем соцсети, почту и чаты безо всяких причин. В 2023 году 30% россиян брали в руки телефон сразу после пробуждения. А по данным консалтинговой компании Boston Consulting Group на 2024-й — средний пользователь включал телефон 70-80 раз за день, причем в каждом втором случае он не знал, для чего ему гаджет прямо сейчас.
Что такое цифровой майндфулнесс
Все начинают говорить об осознанном потреблении медиа, но что же это такое на самом деле? Это целенаправленное отслеживание того, что вы слушаете / смотрите / читаете, и того, как вы взаимодействуете с медиа-контентом, питающим вас или высасывающим все соки. Это значит, что пора вспомнить: ваше внимание — большая ценность, — и обращать его только на действительно стоящие инфоповоды. Ресурс без брейнрота, работающий с надежными источниками информации — лайк, канал с бесконечными алармизмами — отписка.
Чем полезен хоупскроллинг
Сразу вступать в сражение с аддикцией с помощью резкого сокращения времени онлайн и попыток ограничить свое поле только содержательными ресурсами — контрпродуктивно. Это очень схоже с переходом на ПП — если резко сесть на диету, то рано или поздно сорвешься и наберешь вес (организм сделает запас после кризиса), только в данном случае на месте желудка окажется мозг.
Вместо радикальных мер, попробуйте постепенно сокращать количестве подписок, а еще старайтесь держать фокус — не просто пролистывайте соцсети, а выбирайте, какой именно контент вам нужен. И здесь может пригодится хоупскроллинг (от англ. hope— «надежда» и scroll — «прокручивать») — осознанный поиск и потребление позитивного контента, который, к примеру, будет рассказывать о благотворительных инициативах, искусстве, уюте, кулинарии, юморе, спорте, вдохновляющих событиях в жизни людей.
Это требует установления границ между вами и соцсетями, перерывов и дисциплинированного отказа от подписки на определенные аккаунты. В противном случае можно попасться в дофаминовую ловушку, ведь приложения на наших телефонах созданы для того, чтобы удерживать внимание как можно дольше. Брэд Маршалл и Линдси Хэссок, авторы книги «Не беспокоить: как сказать ”Нет“ своему телефону», объясняют, что соцсети, наполненные будоражащей информацией, заставляют нас возвращаться к ним, потому что мы получаем «выброс» дофамина каждый раз, когда получаем, например, лайк или комментарий, видим красивую картинку или даже получаем удовлетворительный прогноз онлайн-гороскопа. И тогда возникает соблазн вернуться назад, чтобы посмотреть, не ждет ли нас еще что-нибудь захватывающее.
Как перестать скроллить в принципе
Итак, теперь вы потребляете приятный контент и, по крайней мере, не вздрагиваете от каждого шороха, как было в эру перевозбужденной психики. Но хотелось бы меньше сидеть в телефоне. Как это сделать? Доктор Крейг Н. Савчук (Craig N. Sawchuk), клинический психолог клиник Мэйо советует задать себе следующие вопросы:
Можете ли вы что-то сделать с сегодняшними новостями? Другими словами, действительно ли эта информация помогает вам строить планы на будущее? Или она просто вызывает негативные эмоции по поводу обстоятельств, на которые вы не можете повлиять?
Сколько информации вам действительно нужно, чтобы планировать и принимать решения? В большинстве ситуаций некоторые данные могут оказаться полезными, чтобы взвесить все «за» и «против» и составить план на будущее. Однако по словам доктора Савчук, когда большинство людей «пролистывает» тысячи страниц, они получают гораздо больше информации, чем им действительно нужно для принятия решений. Вместо этого дата-передозировка приводит к нерешительности, чувству беспомощности или усилению негатива без какой-либо пользы.
Как время, проведенное в сети, влияет на вас? Чувствуете ли вы себя лучше после того, как потратили час на Pinterest, или до того, как начали это делать?
Чего вы лишаетесь из-за того, что тратите время на залипание в интернете? Как зависимость от поглощения информации влияет на отдых, отношения, работу, настроение, психическое и физическое здоровье?
Как только вы проанализируете, как сильно онлайн-безделье вмешивается в вашу жизнь, подумайте о том, чтобы ввести некоторые ограничения, к примеру:
- Каждые 5–10 минут отвлекайтесь от ленты, проверяя свое самочувствие.
- Установите лимиты времени, допустим, листайте соцсети 15-20 минут утром и вечером.
- Используйте полезные фичи. Есть приложения, которые отслеживают, как вы прокручиваете ленту, и ограничивают доступ к соцсетям по истечении заданного периода (допустим, Forest, AppBlock). Другой подход — установить таймер, который будет оповещать вас по истечении отведенного времени.
Замените скроллинг благотворными для вас и окружающих занятиями. От каких повседневных привычек вы отказались из-за того, что тратили время на хихики над тысячей рилсов и их пересылку? Было бы вам полезнее проводить больше времени с друзьями, на свежем воздухе, в глубоком оздоравливающем сне или в спортзале?
Думаем, да.
