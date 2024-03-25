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Психология

Эффект страшной новости: что такое «травма свидетеля» и как с ней справиться?

Когда человек становится наблюдателем (в том числе дистанционным) трагического события: несчастного случая или ЧП, природного катаклизма, социальной катастрофы, он, как правило, не страдает физически, однако увиденное так или иначе отражается на его ментальном состоянии. Переживаемое потрясание и называется «травмой свидетеля» — рассказываем, как с ней работать самостоятельно и где искать поддержку.

Roman Samborskyi

В чем проявляется травма свидетеля

  • Повышается тревожность;
  • Обостряется ощущение беспомощности;
  • Возникает отчужденность;
  • Появляются проблемы со сном;
  • Человек чувствует упадок сил и отсутствие мотивации;
  • Мозг снова и снова «проигрывает» увиденное в деталях.

Эти симптомы нельзя назвать универсальными, ведь психика каждого человека устроена по-разному. Один закрывается в своем горе, второй отвлекается от проблемы, пытаясь забыть ее всеми возможными способами, третий будто бы ничего не чувствует, однако стресс накапливается внутри в «фоновом» режиме. Поэтому очень важно честно ответить себе на вопрос, что вы испытали, увидев ту или иную трагическую ситуацию и составить план действий, как ее пережить с минимальными потерями.

Master1305

Что делать (и не делать!) при травме свидетеля

  1. Ограничьте информационный поток и просматривайте ленту в строго отведенное время. Именно бесконечный думскроллинг не дает мозгу перестроиться и отпустить ситуацию. Кажется, что погружение в новостную повестку дает ощущение безопасности и избавляет от неизвестности, но в действительности настроение и психологическое состояние только ухудшаются.
  2. Не представляйте себя на месте пострадавших и их семей снова и снова. Боль усилится, но реальность не изменится.
  3. Не пренебрегайте здоровым образом жизни (возможно, придется себя заставить ему следовать). Режим сна, регулярное полноценное питание, систематическая физическая активность поддерживают нервную систему в рабочем состоянии и стимулируют выработку гормонов счастья — эндорфинов, которые также являются гормонами обезболивания (в том числе психологического).
  4. Занимайтесь рутинной работой. Гуляйте с собакой, выходите на пробежку, прибирайтесь в доме, готовьте еду. Во-первых, такое времяпрепровождение отвлечет от телефона, во-вторых, стабилизирует психику, которая идентифицирует привычные действия как безопасные.
  5. Вспомните, что наполняет и успокаивает вас, и займитесь этим. Общение с семьей, медитации, творчество etc. снимут эмоциональное напряжение, а дыхательные упражнения и практики успокоят ум.
  6. Помогите пострадавшим. Это позволит немного притупить ощущение беспомощности и принесет большую пользу.

Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших и пострадавшим в теракте в «Крокус сити холл».

Roman Samborskyi

Где можно получить психологическую помощь

Экстренная психологическая помощь МЧС России:

8 (495) 989-50-50, круглосуточно

Обратиться онлайн

Центр психологической помощи #МЫВМЕСТЕ (отделение Российского Красного Креста):

8 (800) 250-18-59, ежедневно с 10:00 до 21:00

Чат-бот психологической поддержки Telegram, Viber и ВКонтакте, ежедневно с 9:00 до 00:00

Экстренная психологическая помощь для детей и взрослых по Санкт-Петербургу:

8 (812) 708-40-41, круглосуточно

Психологическая клиника СПбГУ:

8 (800) 550-01-22, ежедневно с 12:00 до 22:00

Обратиться онлайн

Телефон доверия от фонда «Люди — людям»

8 (800) 201-76-10, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00

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