Эффект страшной новости: что такое «травма свидетеля» и как с ней справиться?

В чем проявляется травма свидетеля

Повышается тревожность;

Обостряется ощущение беспомощности;

Возникает отчужденность;

Появляются проблемы со сном;

Человек чувствует упадок сил и отсутствие мотивации;

Мозг снова и снова «проигрывает» увиденное в деталях.

Эти симптомы нельзя назвать универсальными, ведь психика каждого человека устроена по-разному. Один закрывается в своем горе, второй отвлекается от проблемы, пытаясь забыть ее всеми возможными способами, третий будто бы ничего не чувствует, однако стресс накапливается внутри в «фоновом» режиме. Поэтому очень важно честно ответить себе на вопрос, что вы испытали, увидев ту или иную трагическую ситуацию и составить план действий, как ее пережить с минимальными потерями.