Любите страшное кино? Да вы ЗОЖник! Ужастики тренируют тело, налаживают питание и... вызывают счастье! И вот, как это происходит

Об использовании фильмов ужасов в психотерапии

Возможно, вы удивитесь, узнав, что фильмы ужасов можно использовать для лечения людей с определенными заболеваниями. Например, каждый, кто когда-либо изучал курс базовый курс психологии, знает: люди склонны избегать определенных объектов или ситуаций, даже если они не представляют объективной угрозы. Можете испытывать иррациональный страх перед собаками, змеями, пауками, высотой или самолетами. Можете страдать даже от экзотических страхов, например бояться перьев, числа тринадцать или даже йогурта. Если эти страхи вызывают достаточно сильные переживания или мешают жить (например, когда человек избегает определенных ситуаций или даже отказывается покидать собственный дом), можно диагностировать конкретную фобию. К счастью, эти фобии довольно легко поддаются лечению с помощью поведенческой терапии.

Давайте представим, что вы — поведенческий терапевт и к вам в кабинет заходит пациент с боязнью крови. Этот человек не ходит к врачам, поскольку до истерики боится, что у него возьмут кровь. Один только вид излюбленного лакомства вампиров вызывает панический страх. Это сказывается и на родительских обязанностях, ведь он в ужасе от перспективы наклеивать пластыри на своих неуклюжих детей, когда те падают и обдирают коленки.

Будучи хорошим поведенческим терапевтом, вы должны знать: когда пациент избегает крови, это лишь усиливает фобию через механизм отрицательного подкрепления. Оно делает поведение более вероятным за счет устранения того, что человеку не нравится. В данном случае пациент видит кровь, испытывает сильную тревогу (т. е. плохое состояние), а затем чувствует себя лучше, когда покидает связанную с кровью ситуацию. Как результат, боязнь никуда не девается...

Чтобы помочь пациенту исправить ситуацию, первым делом можно попробовать составить иерархию ситуаций, вызывающих у него страх, — своего рода лестницу страха. Вместе вы отсортируете все возможные варианты от наименее до наиболее пугающих. Следующий шаг — «подвергнуть» пациента самым безобидным ситуациям. Так постепенно вы будете продвигать его вверх по лестнице, пока фобия не исчезнет и он не станет относиться к виду крови спокойно.

Здесь-то на помощь и могут прийти фильмы ужасов. Прежде чем пациент столкнется с более сильными страхами, такими как укол или взятие крови, вы можете сначала показать ему фотографии и видеоролики с изображением пугающей красной жидкости. Если пациенту с боязнью крови по кругу показывать различные кровавые сцены — вплоть до сцены выпускного бала из «Кэрри» или сцены в лифте из «Сияния», — это поможет ему научиться взаимодействовать с ней. Когда пациент привыкнет к чувству тревоги, возникающему при виде двумерных изображений крови, он будет готов перейти к контакту с реальной и стать чуть свободней в своей жизни.

Страхи действительно лишают нас свободы. Любой может стать рабом страха и, как следствие, упустить хорошие жизненные возможности. Проблема в том, что наши реакции на страх сформировались на ранних этапах эволюции, когда мы были гораздо более простыми организмами, живущими в опасных природных условиях. Как результат, в современном мире они иногда приводят к проблемам.