Любите страшное кино? Да вы ЗОЖник! Ужастики тренируют тело, налаживают питание и... вызывают счастье! И вот, как это происходит

Разбавим новогодний вайб темным очарованием пятницы 13-го и поговорим о жутко жутких фильмах. А точнее, чем они полезны для здоровья: начиная с биохимического баланса (эндорфины и адреналин качают!) и заканчивая уровнем высокого сознания (полюбить жизнь через призму смерти!). Как с помощью хоррор-терапии можно проработать травмы, фобии и то, что мы назовем «экзистенциальными загонами», — рассказывает клинический психолог Брайан Шарплесс в книге «Монстры у психотерапевта».
Об использовании фильмов ужасов в психотерапии
Возможно, вы удивитесь, узнав, что фильмы ужасов можно использовать для лечения людей с определенными заболеваниями. Например, каждый, кто когда-либо изучал курс базовый курс психологии, знает: люди склонны избегать определенных объектов или ситуаций, даже если они не представляют объективной угрозы. Можете испытывать иррациональный страх перед собаками, змеями, пауками, высотой или самолетами. Можете страдать даже от экзотических страхов, например бояться перьев, числа тринадцать или даже йогурта. Если эти страхи вызывают достаточно сильные переживания или мешают жить (например, когда человек избегает определенных ситуаций или даже отказывается покидать собственный дом), можно диагностировать конкретную фобию. К счастью, эти фобии довольно легко поддаются лечению с помощью поведенческой терапии.
Давайте представим, что вы — поведенческий терапевт и к вам в кабинет заходит пациент с боязнью крови. Этот человек не ходит к врачам, поскольку до истерики боится, что у него возьмут кровь. Один только вид излюбленного лакомства вампиров вызывает панический страх. Это сказывается и на родительских обязанностях, ведь он в ужасе от перспективы наклеивать пластыри на своих неуклюжих детей, когда те падают и обдирают коленки.
Чтобы помочь пациенту исправить ситуацию, первым делом можно попробовать составить иерархию ситуаций, вызывающих у него страх, — своего рода лестницу страха. Вместе вы отсортируете все возможные варианты от наименее до наиболее пугающих. Следующий шаг — «подвергнуть» пациента самым безобидным ситуациям. Так постепенно вы будете продвигать его вверх по лестнице, пока фобия не исчезнет и он не станет относиться к виду крови спокойно.
Здесь-то на помощь и могут прийти фильмы ужасов. Прежде чем пациент столкнется с более сильными страхами, такими как укол или взятие крови, вы можете сначала показать ему фотографии и видеоролики с изображением пугающей красной жидкости. Если пациенту с боязнью крови по кругу показывать различные кровавые сцены — вплоть до сцены выпускного бала из «Кэрри» или сцены в лифте из «Сияния», — это поможет ему научиться взаимодействовать с ней. Когда пациент привыкнет к чувству тревоги, возникающему при виде двумерных изображений крови, он будет готов перейти к контакту с реальной и стать чуть свободней в своей жизни.
Страхи действительно лишают нас свободы. Любой может стать рабом страха и, как следствие, упустить хорошие жизненные возможности. Проблема в том, что наши реакции на страх сформировались на ранних этапах эволюции, когда мы были гораздо более простыми организмами, живущими в опасных природных условиях. Как результат, в современном мире они иногда приводят к проблемам.
Внутренняя химия
Многолетние биохимические исследования показывают: даже осознание страха заставляет организм выделять нейромедиаторы (например, глутамат) и гормоны (например, адреналин). Они помогают подготовиться к тому, чтобы:
а) убежать от угрозы;
б) замереть на месте и надеяться, что угроза либо не заметит нас, либо заскучает и уйдет;
в) бороться с угрозой.
Эти вещества также вызывают мурашки, когда мы чего-то боимся.
Вернемся к вопросу о свободе и страхе. Одна из опасностей современной жизни заключается в том, что эти древние реакции могут дать обратный эффект. Несмотря на то что они адаптивны в ситуациях, когда жизни в любой момент могли угрожать пещерные медведи или саблезубые тигры, некоторые гораздо более безопасные ситуации XXI века — эмоциональная близость, людные места, публичные выступления — могут ассоциироваться с эквивалентным уровнем страха и избегания. В результате люди пытаются обезопасить себя, ограничивая жизнь. Они могут держаться на расстоянии от окружающих, не выходить из дома или отказываться от хорошей работы, требующей частых публичных выступлений.
Философские системы, начиная с греко-римского стоицизма и заканчивая экзистенциализмом XX века, и такие разные виды психотерапии, как поведенческая и психоанализ, и все, что между ними, единодушно сходятся в одном: сталкиваться с неприятными вещами хорошо, а избегать неприятных вещей — плохо. Подобное единство мнений среди людей, фундаментально не согласных друг с другом по большинству иных вопросов, определенно заслуживает внимания.
Как бороться со страхом
Самой постоянной во всех фильмах, вероятно, является страх смерти. Люди знают, что смертны, пусть мы обычно и стараемся об этом не думать. Подозреваю, многим некомфортно даже дотрагиваться до темных, ледяных вод смерти, не говоря уже о том, чтобы нырнуть в них с головой.
Всякий раз, когда мы это делаем, приходит осознание, насколько хрупка жизнь на самом деле. Наши представления о безопасности и порядке могут пошатнуться. Только подумайте, сколько всевозможных несчастных случаев с летальным исходом могут произойти. Вас может сбить пьяный водитель, электрическая сеть может быть разрушена ЭМИ*-атакой в разгар зимы, можете стать жертвой вторжения в дом, поскользнуться в душе, когда никого нет дома, — вариантов уйма. Каждый человек относится к подобным вещам по-разному. Некоторые могут на короткий момент «вкусить» их реальность, после чего защитные механизмы сработают и вернут нас в блаженную позицию «со мной такого не случится».
*ЭМИ — это электромагнитный импульс, мощный выброс электромагнитной энергии, который может быть вызван самыми разными факторами (например, детонацией водородной бомбы на большой высоте). Он может вывести из строя любое электронное оборудование.
С другой стороны, можно легко впасть в отчаяние, если глубоко окунуться в суровую реальность. Если отрицание и отчаяние ни к чему хорошему не приводят, может, есть золотая середина? Могут ли размышления о смерти в целом или о смерти по какой-то конкретной причине приносить пользу? Может ли осознание смерти привести к личностному росту — даже если оно стимулируется дурацкими фильмами ужасов?
Многие мыслители мирового уровня отвечают на этот вопрос утвердительно: размышления о смерти действительно могут сделать нашу жизнь богаче.
Осознание того, что в нашем распоряжении ограниченное время, прежде, чем мы станем пищей для червей, может удержать нас от того, чтобы тратить сотни часов драгоценной жизни на бессмысленные перепалки с незнакомцами в соцсетях или просмотр одного за другим сезонов «Холостяка». Вместо этого можно попытаться сблизиться с любимыми, найти хобби, писать странные книги или как-то еще работать над собой.
Мысленный эксперимент со смертью
Древние стоики давали еще более практичные советы, как использовать смерть себе во благо. Так, если раздражаетесь на романтического партнера из-за того, что он в очередной раз забыл закрыть пакет с чипсами или отвлек вас, когда вы писали заключение к новой книге для Chicago Review Press, у вас есть несколько вариантов. Разумеется, можно разозлиться, однако такие вдумчивые люди, как Марк Аврелий и Эпиктет, предложили бы нечто иное. Вместо того чтобы сделать пассивно-агрессивный комментарий, который так и вертится на языке, или просто съязвить, сделайте глубокий вдох и закройте глаза. А теперь представьте на мгновение, что партнер мертв. Все, его больше нет. Как бы вы на это отреагировали? Как бы изменилась ваша жизнь? По чему скучали бы больше всего? Понимаю, звучит пугающе, но я настоятельно рекомендую попробовать это упражнение в следующий раз, когда начнете раздражаться на того, кто вам дорог. Полагаю, реакция немного изменится.
Бесповоротность смерти забавным образом меняет наши приоритеты.
Это подтверждают даже некоторые психологические данные. Осознание собственной смертности помогает сместить фокус. На более поверхностном уровне это видно на примере заботы о собственном здоровье.
На более глубоком уровне столкновение со смертью — будь то напрямую или косвенно — может заставить нас осознать, что мы живем не той жизнью, которой хотим.[...] Наряду с возможностью обрести лучшую жизнь, оно может принести и другую пользу. Размышления о смерти переключают внимание с себя на других людей и отношения. Мы можем стать даже более преданными нашим романтическим партнерам. Хотя это может показаться нелогичным, мысли о смерти, похоже, подталкивают нас к большей близости с другими, делая нас менее отстраненными. В более общем смысле размышления о собственной кончине способны усилить сострадание.
Если мы что-то знаем, так это то, что человеческий разум обладает удивительной способностью к воображению. А Голливуд преуспел в создании хороших, правдоподобных персонажей.
Может, нам и не нужно буквально становиться бедной Нэнси из «Кошмара на улице Вязов» или печальным Беном из «Ночи живых мертвецов», чтобы избавиться от экзистенциального самодовольства. Может, достаточно косвенно пережить их страдания, чтобы найти ту самую золотую середину между полным отрицанием смерти и всепоглощающим отчаянием. Если есть шанс добиться этого, не покидая собственной гостиной, почему бы им не воспользоваться? Возможно, даже косвенное столкновение с загробной жизнью поможет нам стать чуточку лучше, обогатит отношения с другими людьми и приведет к более удовлетворительной, осознанной жизни. Быть может, у фильмов ужасов все-таки бывают счастливые концовки.
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