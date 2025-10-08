Хочу сладкого и похудеть! Есть ли смысл перейти на сахарозаменители и какие лучше выбрать?

Почему сегодня все ищут замену сахару

Вот самое простое объяснение: это источник лишних калорий, причина скачков глюкозы и инсулина, а значит, и множества заболеваний: от ожирения до диабета. Но отказаться от сладкого сложно: у нас есть генетическая потребность в энергии, источником которой является сахар в том числе. А мозг, выбирая между тортом и морковью, отдаст предпочтение первому (ведь с первой ложкой десерта немедленный синтез серотонина и дофамина начинается сначала, и мы продолжаем хотеть еще и еще).

«Именно поэтому для людей с диабетом и тем, кто хочет контролировать вес, начался поиск альтернатив. Но не все, что было названо адекватной заменой сахару, одинаково безопасно», — предупреждает Марина Макиша, врач-диетолог, эксперт телеканала «Доктор».

Для женщин норма — 30 граммов в день. Это 6 чайных ложечек добавленного сахара. Для мужчин — до 50 граммов, то есть 10 чайных ложечек. Можно считать и в кубиках: 1 кубик — это 5 грамм, 1 чайная ложечка — это тоже 5 граммов. Переводим: 1 зефирка — примерно эквивалентна 4 чайным ложкам. Норма шоколада — не больше 30 граммов за день, потому что там не только сахар, но и жиры — это достаточно калорийная сладость.

Что точно не считается

Первый массовый подсластитель, который знают все — фруктоза. Долгое время ее считали отличной альтернативой сахару, особенно для диабетиков. Но этот калорийный продукт, по сути почти то же самое, что сахар. Более того, как отмечает диетолог Марина Макиша, его избыток может привести к неалкогольной жировой болезни печени.

Не стоит верить и модным дрессингам. Глюкозно-фруктозный сироп, патока, кленовый сироп, финиковая паста = быстрые углеводы. Да, где-то чуть меньше калорий, где-то чуть больше антиоксидантов, однако это те же сахара.

И, наконец, не стоит считать, что одни сладости полезнее других. Разберем самые частые случаи: