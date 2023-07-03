ВОЗ собирается объявить аспартам (подсластитель диетической Колы!) канцерогеном — вот, что об этом нужно знать

О чем речь

Подсластитель аспартам (L-Аспартил-L-фенилаланин) известен с 1965 года и примерно с этого же времени используется во многих продуктах: от газированных напитков до йогуртов, жевательных резинок и сиропов от кашля. В большинстве стран мира, в том числе и в России, эта добавка относится к числу разрешенных. 1 таблетка аспартама заменяет 3-4 чайные ложки сахара (17-18 грамм), при этом максимально допустимая суточная доза (по мнению Роспотребнадзора) — 3,5 г.

Что происходит в ВОЗ

Аспартам давно является объектом пристального внимания Всемирной организации здравоохранения, причем не только с точки зрения профилактики онкологии. В мае 2023 года ей было опубликовано новое руководство по не содержащим сахара подсластителям (к ним относятся ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и ее производные) с рекомендацией не принимать их — в целях контроля массы тела и снижения риска развития неинфекционных заболеваний.

Предложение включить добавку в список канцерогенов внесено подразделением ВОЗ — Международным агентством по изучению рака (IARC), однако окончательное решение будет принято 14 июля по заключению Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA).

Что говорят врачи

Чтобы признать какое-либо вещество провоцирующим рак, всегда необходимы тщательные исследования. Самым простым способом является их проведение на группах лабораторных животных, первой из которых ученые дают с пищей предполагаемый канцероген, а второй — пищу без примеси проверяемого вещества. Не дождавшись результатов экспериментов — нельзя с уверенностью утверждать о вреде конкретной пищевой добавки. Более того, пагубное влияние на организм человека требует дополнительной проверки.