ВОЗ собирается объявить аспартам (подсластитель диетической Колы!) канцерогеном — вот, что об этом нужно знать

В конце прошлой недели издание Reuters сообщило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) серьезно рассматривает вопрос о включении одного из самых распространенных сахарозаменителей — аспартама (пищевая добавка E951) в список потенциальных факторов развития рака. Вместе с онкологом и лауреатом премии «Новые имена в медицине Петербурга» Максимом Котовым мы разобрались, с чем связано такое решение, почему переживать — пока рано, а вот отказаться от сахара и ему подобного — настоятельно рекомендуется.
О чем речь
Подсластитель аспартам (L-Аспартил-L-фенилаланин) известен с 1965 года и примерно с этого же времени используется во многих продуктах: от газированных напитков до йогуртов, жевательных резинок и сиропов от кашля. В большинстве стран мира, в том числе и в России, эта добавка относится к числу разрешенных. 1 таблетка аспартама заменяет 3-4 чайные ложки сахара (17-18 грамм), при этом максимально допустимая суточная доза (по мнению Роспотребнадзора) — 3,5 г.
Что происходит в ВОЗ
Аспартам давно является объектом пристального внимания Всемирной организации здравоохранения, причем не только с точки зрения профилактики онкологии. В мае 2023 года ей было опубликовано новое руководство по не содержащим сахара подсластителям (к ним относятся ацесульфам К, аспартам, адвантам, цикламаты, неотам, сахарин, сукралоза, стевия и ее производные) с рекомендацией не принимать их — в целях контроля массы тела и снижения риска развития неинфекционных заболеваний.
Предложение включить добавку в список канцерогенов внесено подразделением ВОЗ — Международным агентством по изучению рака (IARC), однако окончательное решение будет принято 14 июля по заключению Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA).
Что говорят врачи
Чтобы признать какое-либо вещество провоцирующим рак, всегда необходимы тщательные исследования. Самым простым способом является их проведение на группах лабораторных животных, первой из которых ученые дают с пищей предполагаемый канцероген, а второй — пищу без примеси проверяемого вещества. Не дождавшись результатов экспериментов — нельзя с уверенностью утверждать о вреде конкретной пищевой добавки. Более того, пагубное влияние на организм человека требует дополнительной проверки.
Максим Котов
онколог НМИЦ им. Н.Н. Петрова, член Экспертного совета Фонда медицинских решений «Не напрасно» к.м.н.
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) говорит о том, что использование аспартама в качестве подсластителя безопасно и не связано с возникновением рака, а EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания) — о том, что исследования не демонстрируют повышение риска злокачественных опухолей костного и головного мозга, лимфатической системы. Поэтому доказать канцерогенность вещества, которое является в общем смысле безопасным и применяется длительное время, — задача крайне сложная, так как нужны наблюдения за большим количество людей в течение длительного времени. В настоящее время эпидемиологические данные не подтверждают связь употребления аспартама и повышения риска развития рака, а отдельные исследования итальянских ученых, установившие канцерогенность аспартама, — были подвергнуты сомнениям со стороны медицинского общества.
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