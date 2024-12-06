Как правильно читать этикетки на продуктах и каких добавок там 100% не должно быть? Спойлер: страшны совсем не Е-шки!

Почему в еде необходимы добавки?

Е-шки — не химия и не яды, как мы привыкли думать. И это не новое изобретение. Пищевые добавки существуют в том или ином виде более тысячи лет. Людям всегда хотелось:

а) сохранить еду, чтобы она не испортилась быстро;

б) иметь возможность куда-то перевезти продукты (хотя бы в соседний город) и продать;

в) по возможности сохранить внешний аппетитный вид блюда.

Холодильников не было, поэтому еду либо морозили в погребах, либо коптили, либо пересыпали солью, сахаром, перцем, поливали уксусом etc. Люди не понимали механизм, и все познавали опытным путем. Например, в Древнем Риме окуривали сосуды для вина серными свечами. Так римляне, сами того не зная, применяли диоксид серы Е220, чтобы защитить напиток от плесени и порчи.

Людей на планете становилось больше (и все они, как ни странно, хотели есть), технологии стремительно развивались. И в XX мы накопили достаточно знаний в области химии, физики, биологии, чтобы понимать, как сохранение продуктов работает. И оказалось, что можно использовать для этой цели десятки веществ из природы или синтезировать в лаборатории то, чего нам не хватает. С тех пор еда оставалась привлекательной и качественной через сутки и дольше.

Е-шки изначально натуральны?!

До смешного, примерно 80% всех Е-добавок — природные вещества, найденные человеком. Все тот же бензоат натрия есть в сливах, яблоках, в огромном количестве в клюкве (там его больше, чем положено «класть» в еду!). Природе безразличны наши нормы, ГОСТы и исследования.

Масса стабилизаторов — тоже натуральные вещества. Например, альгинат натрия Е401 и каррагинан Е407 — получены из водорослей, пищевые камеди вроде гуаровой Е412 — из смолы дерева гуар. То, что мы научились их использовать себе на благо, — заслуга нашего разума. И только около 20% Е-добавок синтезированы человеком и не найдены в природе. Но все добавки проходят строгие критерии по безопасности. Для этого и была придумана классификация Е-кодов.

А вообще далеко не все натуральное по умолчанию безопасно и не все искусственное — вредно. Это ошибка мышления и прямое следствие хемофобии — иррациональной боязни любой химии. Хотя химия — вокруг нас. И мы сами — ходячие химические заводы.

Бытует мнение, что добавки нужны, чтобы просто скрыть пороки сырья . То есть «сделать из ... конфетку». На самом деле у пищевой промышленности задач куда больше: например, не дать бактериям съесть наше мясо или рыбу раньше, чем мы их съедим. Или обеспечить единую и приятную консистенцию продукту. Или облегчить работу на производстве: допустим, сделать так, чтобы сырье хорошо проходило через дорогостоящее оборудование и не налипало, не забивало машины. Одним словом, облегчить жизнь и сделать безопасный вкусный продукт.