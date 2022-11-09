Засахаренная голова! Как мы становимся зависимы от продуктов, которые атрофируют наш мозг

«Сладкое — это тот самый плохой парень или девушка, с которыми ваши друзья советуют вам расстаться» — так начинается книга доктора Майка Доу «Независимый мозг». Рассказываем, как разорвать «токсичные отношения», наладить рацион и восстановить свой мозг.
У вас мозг засахаренный!
Засахаренный мозг был обнаружен в важном исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале BMC Medicine. Это было первое исследование человека, которое связало атрофированный мозг с употреблением сахара и плохих жиров, в котором пришли к тем же выводам, что и ранее в исследованиях на животных. Это исследование наблюдало за сотнями людей в течение четырех лет. Испытуемые прошли две процедуры МРТ, чтобы оценить свой мозг, одну в начале исследования и вторую через четыре года. Ученые изучили все виды пищи, которые субъекты исследования ели в течение нескольких лет. Едят ли они сахар и сладости? А овощи и фрукты? Были ли жиры, которые они потребляли, хорошими или плохими — в их рационе больше богатой омега-3 жареной рыбы или больше богатых омега-6 гамбургеров? И сколько таких продуктов они съели?
Поскольку они годами следили за питанием людей, они смогли изучить долгосрочное воздействие пищи на мозг. Исследователи разделили продукты на две категории: западная кухня и здоровые продукты. К продуктам западной кухни относились те, которые содержали сахар в различных формах и плохие жиры (газировка, чипсы, хлеб, красное мясо и мясо, подвергшееся технологической обработке). Так, «сахар» рассматривался еще и в виде добавленного сахара, муки и зерна. К здоровой пище относились богатые антиоксидантами овощи и фрукты, которые не повышают уровень сахара в крови; к ним также были причислены источники белка и жиров омега-3, такие как жареная рыба. После второй процедуры МРТ исследователи могли оценить состояние мозга людей — оставался ли он большим и красивым в течение четырех лет или же его сосуды сузились. Они измерили часть мозга, которая особенно подвержена потере объема: гиппокамп. Затем они соотнесли объем мозга с продуктами, которые ели испытуемые. Чтобы убедиться, что атрофия мозга не была вызвана другими факторами, исследователи учитывали такие переменные, как физические упражнения и образование.
Пять исследователей, все из которых работали в престижных университетах Австралии, пришли к выводу, который попал в заголовки газет по всему миру: у людей, которые едят много сахара и плохих жиров, как правило, атрофированный мозг — состояние, которое я называю засахаренным мозгом.
Была также обнаружена противоположная тенденция: люди, которые ели насыщенную питательными веществами пищу, которая не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, вместе с богатыми жирами омега-3 и белками продуктами, как правило, имели более развитый мозг.
Основные новостные каналы освещали опубликованное исследование, и оно радикально изменило мой подход к еде и тому, что я ел. В то время как в этом исследовании проводились сравнения, исследования причинно-следственной связи у животных показали, насколько сахар повреждает мозг. В одном исследовании группе крысят давали сахарную воду, в то время как другие получали простую воду. Сахар сильно повредил мозг. В другом исследовании животных кормили сахаром и плохими жирами, а затем измеряли уровень нейротрофического фактора головного мозга.
Неудивительно: сахар и плохие жиры заставили этот гормон роста мозга резко падать. Хорошая новость: в одном из следований ученые ввели крысам нейротрофический фактор головного мозга, и он помог тучным крысам, которых ранее кормили продуктами западной кухни, похудеть.
Это еще одно доказательство того, что, в то время как сахар и плохие жиры атрофируют ваш мозг и увеличивают объемы вашей талии, их эффекты могут быть обращены вспять. Затем мы углубимся в изучение сахара и вредных жиров, чтобы лучше понимать их. Это немного сложнее, так как пищевые компании маскируют их так, чтобы вы не видели слов «сахар» или «соевое масло» в составе.
Не весь сахар опасен
В исследовании BMC Medicine пришли к выводу, что с атрофией мозга связан не просто белый сахар, который мы добавляем в блюда. Мука, картофель и крупы также относились к атрофирующей мозг пище. Из-за того, что они быстро повышают уровень сахара в крови, все эти продукты, по сути, являются сахаром. Единственными источниками углеводов, помогающими развитию мозга, были овощи (кроме картофеля) и цельные фрукты.
На цельные фрукты нет никаких ограничений именно из-за их пользы для роста вашего мозга. Как я уже упоминал во введении, все овощи рекомендуются к употреблению, за исключением всех видов картофеля. Поскольку кукурузу можно классифицировать как овощ или зерно, она делится на множество категорий. Если это цельная кукуруза или попкорн, она разрешена. Кукуруза, которая была измельчена и подается в виде чипсов или лепешек, не является полезной, поскольку эти формы кукурузы ученые связали с атрофией мозга. Зерновые также были связаны с этой тенденцией. Таким образом, они не являются частью программы по отучению мозга от сладкого. Они повышают уровень сахара в крови и нарушают процесс жиросжигания.
Также важно уметь распознать все формы сахара, поскольку пищевые компании пытаются обмануть потребителей, называя сахар разными терминами. Обратите внимание, что искусственные подсластители не являются частью нашей программы из-за их влияния на мозг и уровень сахара в крови через взаимосвязь кишечника и мозга. Если вам все же необходим подсластитель, в рамках программы разрешено употребление стевии. Что касается сахарных спиртов, небольшое количество ксилита допустимо в жвачке без сахара. Мальтит может повышать уровень сахара в крови, поэтому избегайте этот вид сахарного спирта.
С философской точки зрения, суть программы по отучению мозга от сладкого заключается не в замене продуктов низкокалорийными или некалорийными, а в наполнении вашего рациона здоровой пищей, такой как овощи и цельные фрукты. Таким образом, чтобы развить мозг и уменьшить обхват талии, у нас основное внимание уделяется тому, чтобы отказаться от конфет без сахара или диетических продуктов, в которых используются сахарные спирты.
Что чувствует засахаренный мозг?
Первая часть загадки засахаренного мозга отвечает на этот вопрос: почему люди вынуждены продолжать есть продукты, которые атрофируют их мозг? Теперь, когда мы узнали о существовании такого явления, почему мы не можем просто остановиться? Ответ: немедленное высвобождение серотонина и дофамина из сахара и плохих жиров заставляет вас хотеть продолжать их есть. Вы становитесь зависимы от продуктов, которые атрофируют ваш мозг.
Зависимость от сахара и плохих жиров можно увидеть при сканировании центров удовольствия вашего мозга. В одном недавнем исследовании, проведенном учеными из штата Орегон и посвященном патологии питания, сравнивалось влияние сахара и жира на мозг. Испытуемые употребляли два разных молочных коктейля: один с высоким содержанием жира и один с большим количеством сахара. Пока они это делали, их мозг сканировали. При изучении центров удовольствий ученые пришли к выводу, что сахар оказал большее влияние на мозг, чем жир. Неудивительно, что пищевые компании добавляют сахар практически во все продукты, включая продукты, которые уже содержат вредные жиры. Многие продукты, которые большинство людей считают жирными, как и большинство магазинных товаров, на самом деле содержат сахар. Вторая часть загадки — это знание того, что вы испытываете, когда у вас засахаренный мозг. В конце концов, засахаренный мозг технически не является диагнозом, который признает ваша медицинская страховая компания! Но если вы регулярно употребляете сахар и плохие жиры, они атрофируют ваш гиппокамп, поэтому у вас больше шансов получить диагноз, которые ваша медицинская страховая компания признает: депрессия, легкие когнитивные нарушения или расстройство контроля над побуждениями.
Атрофия гиппокампа развивается, когда у вас засахаренный мозг, это связано с тремя различными эмоциями или моделями поведения, за которыми нужно следить. Если у вас слабозасахаренный мозг, вы, вероятно, испытываете одно или два из этих чувств. Если вы десятилетиями атрофировали свой мозг, как это делал я, вы можете испытывать их все.
Во-первых, засахаренный мозг может заставить вас чувствовать себя грустным, так как атрофированный гиппокамп может негативно повлиять на вашу способность регулировать свое настроение. Если это будет продолжаться годами, засахаренный мозг может даже привести к депрессии, поскольку продукты, которые атрофируют ваш мозг, также вызывают воспаление во всем мозге и теле. В последние годы научно доказано, что воспаление у многих людей может вызвать депрессию. На самом деле, депрессия сама по себе была названа воспалительным заболеванием.
Во-вторых, засахаренный мозг может заставить вас чувствовать себя импульсивным, так как наличие атрофированного гиппокампа было связано именно с импульсивностью. Вы видите еду и знаете, что не должны ее есть. Но сопротивляться этому так трудно. Импульсивный атрофированный мозг не сопротивляется.
В-третьих, сахарный мозг может заставить вас чувствовать себя загнанным в угол. Атрофированный гиппокамп может изменить ваши эмоциональные реакции и повлиять на процесс принятия решений. Это влияет на ваше повседневное поведение, поскольку вы становитесь упрямыми и менее способными изменить образ мышления и действий, поэтому продолжаете принимать плохие решения. Это происходит потому, что ваш гиппокамп не просто связан с памятью; он говорит с отвечающей за эмоции миндалиной, которая кодирует и хранит эмоционально заряженные воспоминания. Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вызывает у вас положительные или отрицательные эмоции, гиппокамп влияет на то, как будет реагировать миндалевидное тело.
Сахар, память и нисходящая спираль зависимости
Давайте рассмотрим пример того, как засахаренный мозг может повлиять на вас в повседневной жизни, и как три части вашего мозга участвуют в этом: гипоталамус, гиппокамп и миндалевидное тело. Подумайте обо всех случаях, когда у вас был торт к празднованию дней рождения. Вы наслаждаетесь этим сладким, мягким тортом, покрытым глазурью из сливочного крема, и весело проводите время на празднике.
Попробуйте вспомнить своей первый раз, когда вы ели торт на свой день рождения. Даже не помня деталей о праздничном столе или самом событии, серотонин и дофамин в организме высвобождаются мгновенно. Чувство удовольствия в мозге посылает сигналы в гипоталамус, который отвечает за необходимость приема пищи. Когда вы наедаетесь, в гипоталамус посылается сигнал прекратить прием пищи. Естественно, это становится труднее, когда чувство удовольствия перекрывает признаки физического голода.
СЕРОТОНИН И ДОФАМИН → ЧУВСТВО УДОВОЛЬСТВИЯ → ГИПОТАЛАМУС (ФИЗИЧЕСКИЙ ГОЛОД)
Когда все это происходит, ваш гиппокамп сохраняет воспоминания. Поскольку вы в этот момент испытываете эмоции, ваш гиппокамп посылает сигнал миндалевидному телу. Сахар и плохие жиры заставили уровень серотонина и дофамина подняться, так что вы чувствуете себя очень хорошо. Надеюсь, вы также отлично проводите время с друзьями. Теперь позитивные эмоции становятся связаны с приемом пищи.
Конечно, негативный опыт тоже может отпечататься в памяти и ассоциироваться с приемом пищи. Допустим, вы переживаете расставание и решаете съесть пачку мороженого, чтобы утешить себя и почувствовать лучше на какое-то время. Теперь память и эмоции связаны с первоначальной химической реакцией дофамина и серотонина, которые отпечатываются в гипоталамусе, а потому употребление пищи, атрофирующей мозг, сильнее ассоциируется с эмоциональными моментами.
ГИППОКАМП (ПАМЯТЬ) ↔ МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО (ЭМОЦИИ)
Когда гиппокамп функционирует нормально, ему легче сопротивляться соблазнам. Но атрофированному гиппокампу делать это труднее, так как вы, скорее всего, будете чувствовать себя грустным, загнанным в угол или импульсивным. Здоровый гиппокамп будет хранить воспоминания о каждом приеме пищи, что поможет вам не есть много во время следующей трапезы. В одном исследовании в гиппокамп крыс был введен специальный ген, который позволил ученым отключить эту часть мозга, направляя на них свет. Выключение гиппокампа светом после еды оказало глубокое влияние на потребление пищи. Без функционирующего гиппокампа крысы раньше хотели есть и потребляли вдвое больше пищи во время следующего приема пищи по сравнению с тем, когда этот специальный свет был выключен и гиппокамп функционировал нормально.
Поэтому, когда ваш гиппокамп здоров, он будет хранить память о каждом приеме пищи, помогая вам есть реже и меньшими порциями. Вы также с большей долей вероятности будете чувствовать себя счастливыми и иметь хороший самоконтроль. Когда организм работает без нареканий, вы легко можете прислушаться к сигналам о физическом голоде, которые вы получаете от гипоталамуса. Но с атрофированным гиппокампом вы не улавливаете эти сигналы из-за нарушенной памяти, ярких эмоциональных воспоминаний и слабой способности изменять свое поведение.
Каждый раз, когда вы идете на очередной день рождения, проводите очередной неудачный день, видите кусок торта или пачку мороженого, гиппокамп возрождает предыдущие воспоминания, влияя на эмоциональную реакцию миндалевидного тела. Вы помните, как все эти сладкие продукты и плохой жир заставляли вас чувствовать себя лучше — по крайней мере, на короткий срок. Рождается страстное желание. Вам не необходима пища, но вы ее хотите. Вы идете за вторым куском. И чем чаще у вас это происходит, тем больше атрофируется гиппокамп. Сделайте это 100 раз, и вы создадите глубоко укоренившееся поведение. Привычка. Зависимость.
Чем больше вы едите сахара и плохих жиров, тем больше вы становитесь зависимы от них. Чем больше вы становитесь зависимы от них, тем больше вы их едите. Чем больше вы их едите, тем сильнее атрофируется ваш гиппокамп. Чем больше вы атрофируете свой гиппокамп, тем больше вы чувствуете себя грустным, загнанным в тупик, импульсивным и подавленным. Чем чаще вы это чувствуете, тем больше вы едите сахара и плохих жиров. И так далее.
Чтобы полностью понять, как развивается засахаренный мозг, мы сначала должны полностью понять пищевую зависимость, поскольку именно так зажигается фитиль этой цепной реакции. Первоначальное высвобождение серотонина и дофамина было первым домино, а затем другие домино опрокидываются, поскольку поражаются другие части мозга. Понимая химическую реакцию пищи, вы поймете, как и почему развился ваш засахаренный мозг.
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