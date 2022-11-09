Засахаренная голова! Как мы становимся зависимы от продуктов, которые атрофируют наш мозг

У вас мозг засахаренный!

Засахаренный мозг был обнаружен в важном исследовании, опубликованном в 2015 году в журнале BMC Medicine. Это было первое исследование человека, которое связало атрофированный мозг с употреблением сахара и плохих жиров, в котором пришли к тем же выводам, что и ранее в исследованиях на животных. Это исследование наблюдало за сотнями людей в течение четырех лет. Испытуемые прошли две процедуры МРТ, чтобы оценить свой мозг, одну в начале исследования и вторую через четыре года. Ученые изучили все виды пищи, которые субъекты исследования ели в течение нескольких лет. Едят ли они сахар и сладости? А овощи и фрукты? Были ли жиры, которые они потребляли, хорошими или плохими — в их рационе больше богатой омега-3 жареной рыбы или больше богатых омега-6 гамбургеров? И сколько таких продуктов они съели?

Поскольку они годами следили за питанием людей, они смогли изучить долгосрочное воздействие пищи на мозг. Исследователи разделили продукты на две категории: западная кухня и здоровые продукты. К продуктам западной кухни относились те, которые содержали сахар в различных формах и плохие жиры (газировка, чипсы, хлеб, красное мясо и мясо, подвергшееся технологической обработке). Так, «сахар» рассматривался еще и в виде добавленного сахара, муки и зерна. К здоровой пище относились богатые антиоксидантами овощи и фрукты, которые не повышают уровень сахара в крови; к ним также были причислены источники белка и жиров омега-3, такие как жареная рыба. После второй процедуры МРТ исследователи могли оценить состояние мозга людей — оставался ли он большим и красивым в течение четырех лет или же его сосуды сузились. Они измерили часть мозга, которая особенно подвержена потере объема: гиппокамп. Затем они соотнесли объем мозга с продуктами, которые ели испытуемые. Чтобы убедиться, что атрофия мозга не была вызвана другими факторами, исследователи учитывали такие переменные, как физические упражнения и образование.

Пять исследователей, все из которых работали в престижных университетах Австралии, пришли к выводу, который попал в заголовки газет по всему миру: у людей, которые едят много сахара и плохих жиров, как правило, атрофированный мозг — состояние, которое я называю засахаренным мозгом.

Была также обнаружена противоположная тенденция: люди, которые ели насыщенную питательными веществами пищу, которая не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови, вместе с богатыми жирами омега-3 и белками продуктами, как правило, имели более развитый мозг.

Основные новостные каналы освещали опубликованное исследование, и оно радикально изменило мой подход к еде и тому, что я ел. В то время как в этом исследовании проводились сравнения, исследования причинно-следственной связи у животных показали, насколько сахар повреждает мозг. В одном исследовании группе крысят давали сахарную воду, в то время как другие получали простую воду. Сахар сильно повредил мозг. В другом исследовании животных кормили сахаром и плохими жирами, а затем измеряли уровень нейротрофического фактора головного мозга.

Неудивительно: сахар и плохие жиры заставили этот гормон роста мозга резко падать. Хорошая новость: в одном из следований ученые ввели крысам нейротрофический фактор головного мозга, и он помог тучным крысам, которых ранее кормили продуктами западной кухни, похудеть.