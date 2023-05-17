Специалисты в области здравоохранения уже используют искусственный интеллект для своих задач. Так, в России при помощи ИИ начали выявлять сколиоз позвоночника на рентгене. «В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований. Наши ученые разработали требования к умным алгоритмам и внедрили методику тестирования нейросетей. Теперь умные алгоритмы в режиме реального времени выявляют патологии различных заболеваний», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вадим Власов, исполнительный директор фонда «Не напрасно», оказал поддержку людям с онкологическими заболеваниями с помощью ChatGPT. Нейрофольклорные песни позволяют переосмыслить опыт лечения заболеваний в прошлом и напоминают о современных методах борьбы против рака.

Израильская медицинская компания Genetika+ с помощью ИИ анализирует данные пациент для того, чтобы определить наиболее подходящие антидепрессанты и дозировку. Целью такого подхода является предотвращение нежелательных побочных эффектов и обеспечение оптимальной эффективности назначенных лекарств.

Исследователи из Стэнфорда, в свою очередь, разрабатывают новую технологию, которая с помощью искусственного интеллекта позволит врачам быстро просматривать всю медицинскую карту пациента, если возникают различные сложности во время операции. Медицинский ассистент с искусственным интеллектом также будет обеспечивать звуковое чтение соответствующей медицинской литературы, когда хирурги сталкиваются с необычным анатомическим явлением.