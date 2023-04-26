ChatGPT переосмыслил фольклорные песни, чтобы оказать поддержку людям с онкологическими заболеваниями

Это проект «Не напрасно», приуроченный к 13-летию фонда. Нейрофольклорные песни позволяют переосмыслить опыт лечения заболеваний в прошлом и напоминают о современных методах борьбы против рака.
«Люди всегда стремились заботиться о своем здоровье. Когда-то для этого мастерили обереги или проводили специальные обряды, а за помощью обращались к знахарям и сновидцам. Но мир постоянно меняется. Современные технологии помогают нам предотвратить даже самые сложные болезни благодаря ранней диагностике. И мы, конечно, можем петь, чтобы помочь себе справиться с болезнью, но лучше сделать это после похода к врачу», — отмечают в «Не напрасно».
Команда фонда обратилась к ChatGPT-3, чтобы искусственный интеллект переосмыслил старинные песни. Написанные чат-ботом композиции озвучили команды «Мишка устал», Designwise, «СОЮЗ x Логомашина», а также фолк-исполнители Лейла Килани, Марина Рожкова, Сергей Елтышев, Алина Маркина, Анна Федорова и Вячеслав Горев.
Так, главным мотивом «Ой ра, ой ра-ра, ой ры, шили мы» стала вышивка — в прошлом ее наносили на одежду, чтобы защитить человека от злых сил. «Конечно, чтобы защитить свое тело, узоров на одежде недостаточно. Ежегодно в России с одним из самых агрессивных видов рака кожи — меланомой — впервые сталкиваются 5 тысяч мужчин и 7 тысяч женщин. Многие из этих случаев можно предотвратить: за счет доступной и понятной информации, а также своевременной помощи тем, кто уже столкнулся с болезнью», — говорят в «Не напрасно».
Послушать эту и другие композиции — и даже подпеть им в режиме караоке! — можно на сайте фонда. Здесь же можно помочь людям с онкологическими заболеваниями и их близким, которым «Не напрасно» оказывает комплексную информационную поддержку. Всего планируется собрать 350 тысяч рублей в формате регулярных пожертвований — это позволит ежемесячно помогать 100 пациентам.
Как рассказали «Собака.ru» в «Не напрасно», в ближайшее время использование нейросетей в медицине станет одним из направлений деятельности фонда. Сейчас команда принимает участие в разработке нового проекта, связанного с применением искусственного интеллекта в диагностике, скрининге и лечении рака. Фонд также вошел в состав экспертного совета по вопросам практического применения искусственного интеллекта в медицине, в котором состоят представители ведущих медицинских центров России, научного сообщества, it-компаний и общественных организаций. А в октябре 2023 года совместно с Ассоциацией развития тераностики, Санкт-Петербургским радиологическим обществом и издательским домом «ЭКО-Вектор» фонд проведет II научно-практическую конференцию «Мультидисциплинарная персонализированная медицина», которая в том числе будет посвящена нейросетям.
Исполнительный директор фонда «Не напрасно»:
С момента своего основания фонд «Не напрасно» продвигал самые современные и передовые методы лечения рака. В числе первых в России мы стали популяризировать скрининг рака как системную программу, которая способна снизить количество смертей от онкологических заболеваний, провели 3 международные конференции на эту тему. Мы создали уникальные сервисы, it-решения, которыми сегодня пользуются жители 26 стран мира. И мы видим, что количество разработок и продуктов для своевременной диагностики злокачественных опухолей постоянно растет, поэтому будем создавать условия для того, чтобы передовые технологии искусственного интеллекта стали незаменимыми помощниками в онкологии.
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