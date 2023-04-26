ChatGPT переосмыслил фольклорные песни, чтобы оказать поддержку людям с онкологическими заболеваниями

«Люди всегда стремились заботиться о своем здоровье. Когда-то для этого мастерили обереги или проводили специальные обряды, а за помощью обращались к знахарям и сновидцам. Но мир постоянно меняется. Современные технологии помогают нам предотвратить даже самые сложные болезни благодаря ранней диагностике. И мы, конечно, можем петь, чтобы помочь себе справиться с болезнью, но лучше сделать это после похода к врачу», — отмечают в «Не напрасно».

Команда фонда обратилась к ChatGPT-3, чтобы искусственный интеллект переосмыслил старинные песни. Написанные чат-ботом композиции озвучили команды «Мишка устал», Designwise, «СОЮЗ x Логомашина», а также фолк-исполнители Лейла Килани, Марина Рожкова, Сергей Елтышев, Алина Маркина, Анна Федорова и Вячеслав Горев.

Так, главным мотивом «Ой ра, ой ра-ра, ой ры, шили мы» стала вышивка — в прошлом ее наносили на одежду, чтобы защитить человека от злых сил. «Конечно, чтобы защитить свое тело, узоров на одежде недостаточно. Ежегодно в России с одним из самых агрессивных видов рака кожи — меланомой — впервые сталкиваются 5 тысяч мужчин и 7 тысяч женщин. Многие из этих случаев можно предотвратить: за счет доступной и понятной информации, а также своевременной помощи тем, кто уже столкнулся с болезнью», — говорят в «Не напрасно».

Послушать эту и другие композиции — и даже подпеть им в режиме караоке! — можно на сайте фонда. Здесь же можно помочь людям с онкологическими заболеваниями и их близким, которым «Не напрасно» оказывает комплексную информационную поддержку. Всего планируется собрать 350 тысяч рублей в формате регулярных пожертвований — это позволит ежемесячно помогать 100 пациентам.