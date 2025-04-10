Щуритесь и стали плохо видеть вдаль? Вот крутые способы сохранить зрение: диагностические VR-очки, массажер для глаз и линзы с эффектом лазерной коррекции!

Биодобавки

Спорный метод. Каротиноиды зеаксантин и лютеин (чаще всего именно они присутствуют в БАДах для окулярного здоровья)— антиоксиданты, защищающие сетчатку глаза и макулу (важную часть сетчатки, от которой в большой мере зависит острота взгляда) от повреждений. Каротиноид астаксантин, также обладающий антиоксидантными свойствами, тоже часто входит в состав добавок, якобы сохраняя и защищая зрение. Но подводный камень в том, что эффект БАДов не доказан крупными исследованиями плюс возможны индивидуальная непереносимость и противопоказание приема при беременности и лактации.

Маски-массажеры для глаз и для головы

Да, но с осторожностью. Эти девайсы могут снять напряжение глазных мышц, уменьшить головную боль после сильного напряжения, однако при неправильном использовании или наличии некоторых заболеваний глаз (в частности, воспалительных процессов) возможно ухудшение состояния зрительного аппарата.

Очки с защитой от синего света

Да, хотя на многое не рассчитывайте! Как показывает практика, чаще всего они используются людьми для повышения комфорта при работе за мониторами, поскольку уменьшают усталость при долгой зрительной нагрузке. Но не ждите чудес: то, что защита от синего света предотвращает заболевания глаз (а не просто позволяет трудиться с бо́льшим удовольствием), не доказано однозначно.

И, кстати, патологически бояться синего света не нужно. Офтальмолог, ретинолог Анастасия Панфилова добавляет: «Экраны гаджетов, которыми нас часто пугают, на самом деле не так опасны. Усиленно избегать синего спектра не нужно — он необходим для правильной работы наших биологических часов и нормализации психологического состояния. Однако на ночь телефон лучше откладывать подальше, так как для качественного сна следует уменьшить или устранить любое яркое освещение».

VR-очки для самостоятельной проверки зрения

Да! Для скрининга отличный формат, потому что дает предварительную оценку зрения и ориентирует человека, нет ли в его окулярном механизме намечающихся проблем (одни из первопроходцев в разработке такой системы — компания EyeQue). Только помните, что никакие гаджеты пока не заменяют полноценное и глубокое обследование у офтальмолога.

Блефаропластика

Да! Операция выполняется строго при наличии показаний — излишков кожи верхнего и/или нижнего века. Устранение этой проблемы иногда не только улучшает внешний вид глаз, но и расширяет поле зрения.

Вот, что уточняет пластический хирург Максим Красносельских: «Нависание век уменьшает обзор, а их выворот снижает увлажненность слизистой оболочки глаз и подвергает ее частым воспалениям. Если затягивать с исправлением этих дефектов, то они могут негативно сказаться на остроте взгляда. Непосредственно зрение, блефаропластика, конечно, не повысит, но многие мои пациенты отмечают, что после нее увидели мир в другом свете и цвете (не таком приглушенном и смазанном). Это связано с тем, что глаза, брови и лоб расслабляются, расширяется поле видимости, исчезают факторы, которые загораживают обзор».