Щуритесь и стали плохо видеть вдаль? Вот крутые способы сохранить зрение: диагностические VR-очки, массажер для глаз и линзы с эффектом лазерной коррекции!

Глаза после рекордного сеанса думскроллинга / ответственной работы над проектом «вываливаются», а на первый сеанс «Дыхания шторма» пришлось купить билеты поближе (чтобы рассмотреть Вуди Харрельсона, а не его очертания)? Попросили Олесю Липунову, практикующего врача-офтальмолога, страболога петербургского Центра контроля миопии «ЛинзОчки» объяснить, как сохранить окулярное здоровье по науке и почему об этом надо подумать, даже если ничто из перечисленного (или аналогичного) не беспокоит!
Биодобавки
Спорный метод. Каротиноиды зеаксантин и лютеин (чаще всего именно они присутствуют в БАДах для окулярного здоровья)— антиоксиданты, защищающие сетчатку глаза и макулу (важную часть сетчатки, от которой в большой мере зависит острота взгляда) от повреждений. Каротиноид астаксантин, также обладающий антиоксидантными свойствами, тоже часто входит в состав добавок, якобы сохраняя и защищая зрение. Но подводный камень в том, что эффект БАДов не доказан крупными исследованиями плюс возможны индивидуальная непереносимость и противопоказание приема при беременности и лактации.
Маски-массажеры для глаз и для головы
Да, но с осторожностью. Эти девайсы могут снять напряжение глазных мышц, уменьшить головную боль после сильного напряжения, однако при неправильном использовании или наличии некоторых заболеваний глаз (в частности, воспалительных процессов) возможно ухудшение состояния зрительного аппарата.
Очки с защитой от синего света
Да, хотя на многое не рассчитывайте! Как показывает практика, чаще всего они используются людьми для повышения комфорта при работе за мониторами, поскольку уменьшают усталость при долгой зрительной нагрузке. Но не ждите чудес: то, что защита от синего света предотвращает заболевания глаз (а не просто позволяет трудиться с бо́льшим удовольствием), не доказано однозначно.
И, кстати, патологически бояться синего света не нужно. Офтальмолог, ретинолог Анастасия Панфилова добавляет: «Экраны гаджетов, которыми нас часто пугают, на самом деле не так опасны. Усиленно избегать синего спектра не нужно — он необходим для правильной работы наших биологических часов и нормализации психологического состояния. Однако на ночь телефон лучше откладывать подальше, так как для качественного сна следует уменьшить или устранить любое яркое освещение».
VR-очки для самостоятельной проверки зрения
Да! Для скрининга отличный формат, потому что дает предварительную оценку зрения и ориентирует человека, нет ли в его окулярном механизме намечающихся проблем (одни из первопроходцев в разработке такой системы — компания EyeQue). Только помните, что никакие гаджеты пока не заменяют полноценное и глубокое обследование у офтальмолога.
Блефаропластика
Да! Операция выполняется строго при наличии показаний — излишков кожи верхнего и/или нижнего века. Устранение этой проблемы иногда не только улучшает внешний вид глаз, но и расширяет поле зрения.
Вот, что уточняет пластический хирург Максим Красносельских: «Нависание век уменьшает обзор, а их выворот снижает увлажненность слизистой оболочки глаз и подвергает ее частым воспалениям. Если затягивать с исправлением этих дефектов, то они могут негативно сказаться на остроте взгляда. Непосредственно зрение, блефаропластика, конечно, не повысит, но многие мои пациенты отмечают, что после нее увидели мир в другом свете и цвете (не таком приглушенном и смазанном). Это связано с тем, что глаза, брови и лоб расслабляются, расширяется поле видимости, исчезают факторы, которые загораживают обзор».
Прогулки под солнцем
Да! Ежедневные променады на свежем воздухе в светлое время суток, продолжительностью хотя бы 1-2 часа, существенно снижают риск развития близорукости у детей. Этот факт подтвержден мировыми исследованиями, но, к сожалению, часто игнорируется родителями. Плюс солнечный свет стимулирует выработку дофамина, играющего ключевую роль в регуляции роста глазного яблока. А сейчас в Китае и других странах активно изучается влияние визуальной среды (освещение, движущиеся объекты, тренировки аккомодации) на прогрессирование заболеваний глаз у младших членов комьюнити.
Медикаментозные мази и капли против синдрома сухого глаза
Нет! Это не исправит или даже усугубит ситуацию, которая может быть вызвана самыми разными факторами: от долгой работы за компьютером до приема некоторых лекарств или дисфункции мейбомиевых желез. Единственно логичный шаг — сходите к врачу. Зачастую после осмотра офтальмолога подбираются увлажняющие капли индивидуально, а еще назначаются теплые компрессы в домашних условиях (да, они дают положительную динамику!).
Ночные линзы
Да! Пока человек спит, такие конструкции мягко меняют кривизну и оптику роговицы, позволяя на следующий день видеть хорошо без каких-либо вспомогательных устройств. Такой метод временной коррекции зрения направлен на замедление программирование близорукости у детей, но в некоторых случаях назначается и взрослым.
Важно знать: такие линзы не купишь на маркетплейсе за два клика. Чтобы подобрать продукт, подходящий под анатомию ваших глаз, нужна консультация офтальмолога, сбор анамнеза, учет аллергических реакций. А еще эмоциональная готовность научиться снимать и надевать линзы, соблюдать их гигиену и просто спать в них!
Гимнастика для глаз
Да! Перевод взгляда с близкого предмета на дальний помогает снять напряжение, улучшить аккомодацию.
Упражнение: каждые 20 минут зрительной нагрузки делать перерыв 20 секунд — смотреть вдаль далее 6 метров. Все гениальное просто!
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