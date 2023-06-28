Что такое ночные линзы и как они повышают зрение, пока мы спим?

Почему снижается зоркость

Чтобы понять принцип работы ночных линз, разберемся, что происходит с глазом на физиологическом уровне, когда зрение «портится». При стопроцентном зрении оптическая система глаза работает так, что световые лучи фокусируются точно на сетчатке, позволяя нам видеть предметы четко. У многих людей по разным причинам (при врожденных и приобретенных патологиях, а также под действием травмирующих факторов) преломляющая способность роговицы нарушается.

При миопии в большинстве случаев увеличивается передне-задний размер глазного яблока, свет начинает фокусироваться перед сетчаткой — становится плохо видно вдали, а при гиперметропии главный фокус оптической системы глаза формируется за сетчаткой — появляются трудности с концентрацией взгляда на близких предметах.

Как действуют ночные линзы

Привычные всем мягкие контактные линзы и очки работают одинаково — помогают глазу иначе преломить свет, не влияя на саму его структуру. А ночные или ортокератологические (ОК) линзы (жесткие, газопроницаемые) действуют по другому принципу — в течение ночи мягко влияют на роговицу, временно изменяя ее кривизну и оптическую силу.

После ношения таких линз (спать с ними нужно не меньше 7-8 часов) — весь день человек продолжает видеть хорошо без них и каких-либо иных средств коррекции зрения. Можно работать, заниматься спортом, жить и двигаться без ограничений, связанных с очками или обычными контактными линзами.

Этот комплексный механизм можно описать через теорию «давления сжатого слоя». Жесткая линза на определенный период меняет форму эпителия (наружного слоя) роговицы, формирует «новую» переднюю поверхность глаза, и контролирует давление сжатого слоя роговицы, тем самым влияя на рефракцию (преломление света в оптической системе) глаза. Это дает краткосрочный и обратимый эффект лазерной коррекции (при которой длина и форма роговицы меняются хирургически) близорукости, дальнозоркости и астигматизма. К прежней форме роговица возвращается через 90 дней после отказа от использования линз.

Метод хорош еще и тем, что в отличие от лазерной коррекции, его можно использовать для восстановления зрения у детей. А еще эти линзы позволяют снять детские психологические проблемы, связанные с необходимостью носить очки, уменьшить зрительную утомляемость и (это самое важное!) — затормозить и стабилизировать развитие близорукости.