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Что такое ночные линзы и как они повышают зрение, пока мы спим?

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Очки и лазерная коррекция — посторонитесь! В эпоху опасно неразлучного существования с гаджетами получить глаз, как у орла, можно с помощью ночных или ортокератологических линз! Что это такое, как они улучшают зрение, пока мы спим и кому подходят — рассказал Владимир Попов, врач-офтальмолог многопрофильной сети клиник доказательной медицины Lahta Clinic.

Maria Shipakina

Почему снижается зоркость

Чтобы понять принцип работы ночных линз, разберемся, что происходит с глазом на физиологическом уровне, когда зрение «портится». При стопроцентном зрении оптическая система глаза работает так, что световые лучи фокусируются точно на сетчатке, позволяя нам видеть предметы четко. У многих людей по разным причинам (при врожденных и приобретенных патологиях, а также под действием травмирующих факторов) преломляющая способность роговицы нарушается.

При миопии в большинстве случаев увеличивается передне-задний размер глазного яблока, свет начинает фокусироваться перед сетчаткой — становится плохо видно вдали, а при гиперметропии главный фокус оптической системы глаза формируется за сетчаткой — появляются трудности с концентрацией взгляда на близких предметах.

Как действуют ночные линзы

Привычные всем мягкие контактные линзы и очки работают одинаково — помогают глазу иначе преломить свет, не влияя на саму его структуру. А ночные или ортокератологические (ОК) линзы (жесткие, газопроницаемые) действуют по другому принципу — в течение ночи мягко влияют на роговицу, временно изменяя ее кривизну и оптическую силу. 

После ношения таких линз (спать с ними нужно не меньше 7-8 часов) — весь день человек продолжает видеть хорошо без них и каких-либо иных средств коррекции зрения. Можно работать, заниматься спортом, жить и двигаться без ограничений, связанных с очками или обычными контактными линзами.

Этот комплексный механизм можно описать через теорию «давления сжатого слоя». Жесткая линза на определенный период меняет форму эпителия (наружного слоя) роговицы, формирует «новую» переднюю поверхность глаза, и контролирует давление сжатого слоя роговицы, тем самым влияя на рефракцию (преломление света в оптической системе) глаза. Это дает краткосрочный и обратимый эффект лазерной коррекции (при которой длина и форма роговицы меняются хирургически) близорукости, дальнозоркости и астигматизма. К прежней форме роговица возвращается через 90 дней после отказа от использования линз.

Метод хорош еще и тем, что в отличие от лазерной коррекции, его можно использовать для восстановления зрения у детей. А еще эти линзы позволяют снять детские психологические проблемы, связанные с необходимостью носить очки, уменьшить зрительную утомляемость и (это самое важное!) — затормозить и стабилизировать развитие близорукости.

Кому нужны ночные линзы

Как и любое медицинское изделие, ОК-линзы имеют свои показания и противопоказания и должны подбираться индивидуально врачом-офтальмологом.

Показания

  • астигматизм до 4,0 диоптрий;
  • близорукость (от -0,25 до -7.0 диоптрий);
  • прогрессирование близорукости в детском возрасте;
  • работа по профессии, связанной с невозможностью использования очков или мягких контактных линз в активное время суток;
  • занятие профессиональным спортом;
  • возраст: дети с 6 лет и взрослые до 40 лет.

! В некоторых случаях ночные линзы могут назначаться и людям более старшего возраста, но необходимо учитывать особенности, связанные с появлением пресбиопии (возрастной дальнозоркости) и изменением слезопродукции.

Абсолютные противопоказания

  • воспалительные заболевания глаза, придаточного аппарата и орбиты;
  • синдром «сухого глаза» тяжелой и особо тяжелой степени;
  • дистрофические заболевания роговицы;
  • единственный видящий глаз;
  • тяжелые иммунодефицитные состояния (различной природы);
  • сахарный диабет;
  • психологические особенности, которые препятствуют безопасному использованию ночных линз.

Ночные линзы и докмед

Коррекция зрения ночными линзами является методом доказательной медицины. FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) одобрило первые ОК-линзы в 2002 году. В нашей стране ортокератология применяется с того же года.

Локальные и международные клинические исследования доказали полную безопасность и особую эффективность метода. ОК-терапия имеет самый высокий уровень убедительности в градации клинических рекомендаций: «А». В 2013 году ее внесли в «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению близорукости у детей».

Несколько советов от офтальмолога

Правила ухода за ночными линзами

  1. Плановая замена: линз — через 1 год; контейнера для хранения и дезинфекции — не реже 1 раза в 3 месяца;
  2. Ежедневная механическую очистка линз с последующей дезинфекцией в растворе;
  3. Использование раствора с действующим сроком годности;
  4. Соблюдение других рекомендаций врача.

Правильно ухаживать за линзами очень важно. Большинство тяжелых осложнений (в частности, микробные кератиты) при применении любых контактных линз, в том числе ночных, вызвано именно нарушением правил использования и гигиены.

Лайфхаки по сохранению зрения

Чтобы глаза меньше уставали при длительной работе вблизи, через каждые 20 минут на 20 секунд переводите взгляд на расстояние около 6 метров. Такая гимнастика улучшает кровоток в глазу и помогает мышцам работать. Помните, что залог эффективности упражнения — регулярность.

Как показали последние исследования, развитие близорукости у детей в первую очередь связано с двумя главными факторами: наследственностью и недостатком дневного света. Очень важно, чтобы ребенок бывал на улице не менее 2 часов в дневное время. Это поможет снизить риск развития миопии и появления необходимости в какой-либо коррекции.

Редакция напоминает, что медицинские услуги имеют противопоказания. Только консультация специалиста дает представление об услуге и необходимости ее получения.

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