Что такое ночные линзы и как они повышают зрение, пока мы спим?

Очки и лазерная коррекция — посторонитесь! В эпоху опасно неразлучного существования с гаджетами получить глаз, как у орла, можно с помощью ночных или ортокератологических линз! Что это такое, как они улучшают зрение, пока мы спим и кому подходят — рассказал Владимир Попов, врач-офтальмолог многопрофильной сети клиник доказательной медицины Lahta Clinic.
Почему снижается зоркость
Чтобы понять принцип работы ночных линз, разберемся, что происходит с глазом на физиологическом уровне, когда зрение «портится». При стопроцентном зрении оптическая система глаза работает так, что световые лучи фокусируются точно на сетчатке, позволяя нам видеть предметы четко. У многих людей по разным причинам (при врожденных и приобретенных патологиях, а также под действием травмирующих факторов) преломляющая способность роговицы нарушается.
При миопии в большинстве случаев увеличивается передне-задний размер глазного яблока, свет начинает фокусироваться перед сетчаткой — становится плохо видно вдали, а при гиперметропии главный фокус оптической системы глаза формируется за сетчаткой — появляются трудности с концентрацией взгляда на близких предметах.
Как действуют ночные линзы
Привычные всем мягкие контактные линзы и очки работают одинаково — помогают глазу иначе преломить свет, не влияя на саму его структуру. А ночные или ортокератологические (ОК) линзы (жесткие, газопроницаемые) действуют по другому принципу — в течение ночи мягко влияют на роговицу, временно изменяя ее кривизну и оптическую силу.
Этот комплексный механизм можно описать через теорию «давления сжатого слоя». Жесткая линза на определенный период меняет форму эпителия (наружного слоя) роговицы, формирует «новую» переднюю поверхность глаза, и контролирует давление сжатого слоя роговицы, тем самым влияя на рефракцию (преломление света в оптической системе) глаза. Это дает краткосрочный и обратимый эффект лазерной коррекции (при которой длина и форма роговицы меняются хирургически) близорукости, дальнозоркости и астигматизма. К прежней форме роговица возвращается через 90 дней после отказа от использования линз.
Метод хорош еще и тем, что в отличие от лазерной коррекции, его можно использовать для восстановления зрения у детей. А еще эти линзы позволяют снять детские психологические проблемы, связанные с необходимостью носить очки, уменьшить зрительную утомляемость и (это самое важное!) — затормозить и стабилизировать развитие близорукости.
Кому нужны ночные линзы
Как и любое медицинское изделие, ОК-линзы имеют свои показания и противопоказания и должны подбираться индивидуально врачом-офтальмологом.
Показания
- астигматизм до 4,0 диоптрий;
- близорукость (от -0,25 до -7.0 диоптрий);
- прогрессирование близорукости в детском возрасте;
- работа по профессии, связанной с невозможностью использования очков или мягких контактных линз в активное время суток;
- занятие профессиональным спортом;
- возраст: дети с 6 лет и взрослые до 40 лет.
! В некоторых случаях ночные линзы могут назначаться и людям более старшего возраста, но необходимо учитывать особенности, связанные с появлением пресбиопии (возрастной дальнозоркости) и изменением слезопродукции.
Абсолютные противопоказания
- воспалительные заболевания глаза, придаточного аппарата и орбиты;
- синдром «сухого глаза» тяжелой и особо тяжелой степени;
- дистрофические заболевания роговицы;
- единственный видящий глаз;
- тяжелые иммунодефицитные состояния (различной природы);
- сахарный диабет;
- психологические особенности, которые препятствуют безопасному использованию ночных линз.
Ночные линзы и докмед
Коррекция зрения ночными линзами является методом доказательной медицины. FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) одобрило первые ОК-линзы в 2002 году. В нашей стране ортокератология применяется с того же года.
Локальные и международные клинические исследования доказали полную безопасность и особую эффективность метода. ОК-терапия имеет самый высокий уровень убедительности в градации клинических рекомендаций: «А». В 2013 году ее внесли в «Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению близорукости у детей».
Несколько советов от офтальмолога
Правила ухода за ночными линзами
- Плановая замена: линз — через 1 год; контейнера для хранения и дезинфекции — не реже 1 раза в 3 месяца;
- Ежедневная механическую очистка линз с последующей дезинфекцией в растворе;
- Использование раствора с действующим сроком годности;
- Соблюдение других рекомендаций врача.
Правильно ухаживать за линзами очень важно. Большинство тяжелых осложнений (в частности, микробные кератиты) при применении любых контактных линз, в том числе ночных, вызвано именно нарушением правил использования и гигиены.
Лайфхаки по сохранению зрения
Чтобы глаза меньше уставали при длительной работе вблизи, через каждые 20 минут на 20 секунд переводите взгляд на расстояние около 6 метров. Такая гимнастика улучшает кровоток в глазу и помогает мышцам работать. Помните, что залог эффективности упражнения — регулярность.
Как показали последние исследования, развитие близорукости у детей в первую очередь связано с двумя главными факторами: наследственностью и недостатком дневного света. Очень важно, чтобы ребенок бывал на улице не менее 2 часов в дневное время. Это поможет снизить риск развития миопии и появления необходимости в какой-либо коррекции.
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