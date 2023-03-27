Гид по блефаропластике (коррекции век)! Это вообще полезно или дело в эстетике? А можно без операции? Наркоз обязателен? Рассказывают пластические хирурги

День Х

Итак, показания есть, обстоятельств против не имеется, и можно приступать к операции. Порядок действий: встреча с врачом, фотографирование, нанесение специальной разметки на корректируемые зоны, поход в операционную. Внезапная мысль перед началом: а можно провести блефаропластику, но кожу не резать? (Ну а вдруг!)

Александр Давыдов: «Без разреза обойтись нельзя. При коррекции верхнего века он делается в области складки, которая скрывает все следы. Именно поэтому определить, что человек был на операции, практически невозможно – шрам спрятан “внутри”. При нижней блефаропластике врач работает через область под ресничками или слизистую оболочку века. В последнем случае может применяться лазерный бесшовный метод. Так что, каким бы хирургическое вмешательство ни было, оно будет незаметным. Заживление проходит быстро: отек начинает спадать на 4–7‑й день после операции, а швы можно снять через неделю».

Закон сохранения

Эффект от блефаропластики длится до 15 лет в зависимости от индивидуальных особенностей кожи, а также от использования поддерживающих косметологических процедур и ведения здорового образа жизни.

Валентина Созонова: «Результат операции не рассасывается, не исчезает и не откатывается назад. На веки просто влияет время. Медленно, но верно. Небольшие изменения, связанные с возрастом и опущением кожи (даже подтянутой) из-за гравитации естественны. Чтобы эффект от пластики радовал как можно дольше, нужно разнообразно и полноценно питаться, пользоваться правильно подобранной косметикой и не пренебрегать косметологическим уходом. Я рекомендую своим пациентам лимфодренажный массаж, мезотерапию с использованием витаминов, гиалуроновой кислоты, ботулинического токсина и собственной плазмы крови».

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