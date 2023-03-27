Гид по блефаропластике (коррекции век)! Это вообще полезно или дело в эстетике? А можно без операции? Наркоз обязателен? Рассказывают пластические хирурги

Индекс губной помады превратился в индекс блефаропластики: сегодня это самая популярная операция на лице. Мы узнали, кому она показана, будут ли заметны шрамы и почему представления врача и пациента о красоте должны совпадать.
Врачи-эксперты:
- Алла Побережная — пластический хирург клиники A3BEAUTE
- Максим Красносельских — пластический хирург клиники DEGA
- Валентина Созонова — пластический хирург, косметолог клиники «АБИА»
- Мария Левицкая — пластический хирург и основатель клиники эстетической хирургии «Абриелль»
- Александр Давыдов — руководитель отделения пластической хирургии «СМ-Клиника»
- Святослав Рудоман — эстетический пластический хирург клиники «Институт красоты ГАЛАКТИКА»
Приятно познакомиться!
Необходимость перед любой операцией —заранее встретиться с хирургом. Не только чтобы обсудить, как все будет происходить и какого результата ожидать в итоге, но и чтобы понять, «ваш» ли это врач. Психологическая совместимость не менее важна, чем опыт и квалификация доктора. Чем они выше, тем спокойнее.
Алла Побережная: «Знакомство с врачом всегда действует на пациента успокаивающе. На приеме я рассказываю, что такое верхняя, нижняя, верхняя и нижняя (иногда пациенты называют ее круговой) коррекция век. Затем объясняю, что легкая операция, например, блефаропластика пинч-методом, может длиться до 30 минут, а комплексная процедура — больше двух часов. Обязательно обсуждаем, когда можно ограничиться местной анестезией, а когда нужно провести операцию под общим наркозом. Если пациенту нужны и другие манипуляции, то решаем, можно ли совместить их. Пластика век хорошо сочетается с маммопластикой и липосакцией — они проводятся на разных зонах и не мешают друг другу, а также височной подтяжкой и эндоскопическим лифтингом — получается эффект взаимного усиления».
Идеал vs Показания
Цель пластики не подогнать всех под один стандарт красоты, а устранить проблемы с состоянием здоровья и эстетические недостатки. Популярный «открытый» взгляд Кайли Дженнер и миндалевидная форма глаз k-pop-исполнителей не являются для хорошего врача руководством к действию.
Мария Левицкая: «Для коррекции век есть эстетические и медицинские показания: большие мешки над и под глазами, значительные избытки кожи, слабость век, патология головного мозга, онкологические и эндокринные заболевания, которые могут приводить к экзофтальму («выдавливанию» разросшейся жировой клетчаткой глазных яблок вперед). Пациенты часто интересуются, опасны ли мешки под глазами, ведь профессиональный термин, обозначающий это явление, — "грыжи". Нет, не они опасны. Их заметность и скорость проявления связаны с потерей тканями кожи тонуса и упругости, что обусловлено возрастом, генетикой и образом жизни. Если ко мне обратится девушка, у которой под глазами ближе к наружному краю века появились малярные мешки (особый вид, который не корректируется пластикой), а также есть некоторые избытки кожи верхних век, связанные с опущением бровей, то я ей откажу в блефаропластике — но предложу эндоскопическую подтяжку, для которой показания имеются».
Точка зрения
Представьте, что на лобовое стекло вашей машины то сбоку, то сверху падает какая-то ткань, которую нельзя отцепить — только закинуть подальше на крышу. Примерно так излишки кожи век мешают человеку видеть. Глаза постоянно напряжены, что в итоге приводит к проблемам со зрением и головным болям, а брови и лоб работают без остановки, чтобы вздергивать кожу повыше, из-за чего появляются складки и морщины.
Максим Красносельских: «Нависание век уменьшает обзор, а их выворот снижает увлажненность слизистой оболочки глаз и подвергает ее частым воспалениям. Если затягивать с исправлением этих дефектов, то они могут негативно сказаться на остроте взгляда. Непосредственно зрение, блефаропластика, конечно, не повысит, но многие мои пациенты отмечают, что после нее увидели мир в другом свете и цвете (не таком приглушенном и смазанном). Это связано с тем, что глаза, брови и лоб расслабляются, расширяется поле видимости, исчезают факторы, которые загораживают обзор».
Полнота картины
Провести операцию любого типа быстро и безопасно позволяет полный чек-ап организма. Неожиданных требований по его результатам нет — пациент должен быть здоров и готов к предстоящей процедуре.
Святослав Рудоман: «Первый этап планирования операции – уточнение ее объема. Мы уже обсуждали, с какими процедурами сочетается блефаропластика. Я бы добавил, что можно провести ринопластику, коррекцию губ, фейслифтинг или периорбитопластику (коррекцию верхних и нижних век, височной области, бровей и скул) с последующей лазерной СО2-шлифовкой кожи, которая структурно повышает ее качество и замечательно поддерживает результат работы хирурга. Комплексная процедура позволяет одномоментно устранить все несовершенства, оптимизировать время на посещение клиники и не перегружать организм несколькими наркозами. Второй этап – сдача стандартного пакета анализов и консультации специалистов: терапевта, анестезиолога, иногда – офтальмолога. После этого я жду пациента на операцию. С собой ему нужно только хорошее настроение и боевой дух».
День Х
Итак, показания есть, обстоятельств против не имеется, и можно приступать к операции. Порядок действий: встреча с врачом, фотографирование, нанесение специальной разметки на корректируемые зоны, поход в операционную. Внезапная мысль перед началом: а можно провести блефаропластику, но кожу не резать? (Ну а вдруг!)
Александр Давыдов: «Без разреза обойтись нельзя. При коррекции верхнего века он делается в области складки, которая скрывает все следы. Именно поэтому определить, что человек был на операции, практически невозможно – шрам спрятан “внутри”. При нижней блефаропластике врач работает через область под ресничками или слизистую оболочку века. В последнем случае может применяться лазерный бесшовный метод. Так что, каким бы хирургическое вмешательство ни было, оно будет незаметным. Заживление проходит быстро: отек начинает спадать на 4–7‑й день после операции, а швы можно снять через неделю».
Закон сохранения
Эффект от блефаропластики длится до 15 лет в зависимости от индивидуальных особенностей кожи, а также от использования поддерживающих косметологических процедур и ведения здорового образа жизни.
Валентина Созонова: «Результат операции не рассасывается, не исчезает и не откатывается назад. На веки просто влияет время. Медленно, но верно. Небольшие изменения, связанные с возрастом и опущением кожи (даже подтянутой) из-за гравитации естественны. Чтобы эффект от пластики радовал как можно дольше, нужно разнообразно и полноценно питаться, пользоваться правильно подобранной косметикой и не пренебрегать косметологическим уходом. Я рекомендую своим пациентам лимфодренажный массаж, мезотерапию с использованием витаминов, гиалуроновой кислоты, ботулинического токсина и собственной плазмы крови».
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