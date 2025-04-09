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Кино и сериалы

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Скарсгард и Хопкинс в «Западне», «Под огнем» Алекса Гарленда и «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А еще — «Внутри Льюина Дэвиса» братьев Коэн снова на больших экранах, «Микки Монстр» со звездой «Ужасающего» Дэвидом Ховардом Торнтоном, криминальная комедия о 1990-х «Где наши деньги?» и мелодрама «Все, что тебя касается» с группой «Звери». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

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ГЛАВНОЕ

BondIt Media Capital, Buffalo 8 Productions, Raimi Productions, ZQ Entertainment, Boxo Productions, Longevity Pictures, Pink Flamingos Films, 2025

«Западня» / Locked (18+)

Голливудский ремейк аргентинского триллера «Мышеловка» 2019 года о недалеком мелком воришке (Билл Скарсгард, «Носферату», «Оно»), который забрался в открытую бронированную машину, но не смог из нее выбраться. А хозяин дорогого авто (Энтони Хопкинс в классической роли вежливого маньяка) втягивает его в издевательскую жестокую игру.

За постановку отвечает Дэвид Яровески («Гори, гори ясно»).

С 10 апреля

A24, DNA Films, 2025

«Под огнем» / Warfare (18+)

После «Падения империи» Алекс Гарленд, кажется, окончательно увлекся темой военных конфликтов. На этот раз он экранизировал реальный эпизод войны в Ираке, когда в 2006 году группа американских солдат попала в масштабную засаду. Сценарий Гарленд написал совместно с Рэем Мендосой, бывшим спецназовцем, непосредственно участвовавшим в том бою.

В фильме снялись Д’Фарао Ун-А-Тай («Расследования Мердока»), Уилл Поултер («Выживший»), Космо Джарвис («Сегун») и Кит Коннор («Темные начала»).

С 10 апреля

CBS Films, Mike Zoss Productions, Anton, Scott Rudin Productions, StudioCanal, 2014

«Внутри Льюина Дэвиса» / Inside Llewyn Davis (2012) (16+)

В повторном прокате картина братьев Коэн с Оскаром Айзеком и Кэри Маллиган — меланхоличная трагикомедия о бездомном фолк-певце с неудавшейся карьерой. В компании рыжего кота по кличке Улисс он неприкаянно скитается по немногочисленным друзьям в Нью-Йорке начала 1960-х.

С 10 апреля

MetFilm Production, Dark Castle Entertainment, Longshot Film Studios, 2025

«Дыхание шторма» / Last Breath (16+)

Клаустрофобический подводный триллер с Вуди Харрельсоном («Настоящий детектив») основан на реальных событиях. Команда дайверов во время шторма пытается спасти коллегу, оказавшегося на дне Северного моря с минимальным запасом кислорода.

Картину снял Алекс Паркинсон (самой заметной его работой был сериал «Речные монстры»), в касте — Симу Лю («Артур, ты король»), Финн Коул («Острые козырьки») и другие.

С 10 апреля

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Fuzz on the Lens Productions, Kali Pictures, Reckless Content, Sleight of Hand Productions, 2025

«Микки Монстр» / Screamboat (18+)

Комедийный хоррор продолжает традицию «Винни-Пуха: Крови и меда» — добрый анимационный персонаж в нем превращается в безжалостное чудовище (и это, само собой, очень смешно!). Режиссер Стивен Ламорт («В живых не оставлять!») переосмыслил мотивы классического диснеевского мультфильма «Параходик Вилли». В роли монстра Микки снялся бессменный демонический клоун Арт из франшизы «Ужасающий» — актер Дэвид Ховард Торнтон.

С 10 апреля

ZOOM Production, Плюс Студия, 2025

«Где наши деньги?» (18+)

Обладатель приза за лучший фильм на фестивале «Новый сезон» — криминальная комедия про девяностые и троих молодых парнях с большими амбициями, одетых в спорт-шик. Их играют Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слова пацана») и Александр Тарасов, уже снимавшийся у режиссера картины Владимира Зинкевича в его полнометражном дебюте «Спайс бойз». Неудачное ограбление в их исполнении заканчивается большими проблемами — фактурное старшее поколение в лице Алексея Серебрякова и Владимира Сычева закономерно недовольно.

С 10 апреля

«Наше кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko, 2025

«Все, что тебя касается» (12+)

Комедия Александра Войтинского («Огниво», «Призрак») о 17-летней Маше (Маша Кошина, «Край надломленной луны»). Девушка узнает, что ее мама и отец, который никак не присутствовал в ее жизни, познакомились на концерте группы «Звери». В поисках папы она обнаруживает подходящего по данным мужчину в соцсетях и видит пост, что тот собирается на ближайшее выступление все тех же авторов хитов про сердечки на брелке и районы-кварталы. Маша решает наконец встретиться с ним.

Также в касте — Виктор Хориняк («Ждун»), Олег Чугунов («Наследие») и Зоя Бербер («Семейный переполох»).

С 10 апреля

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