Скарсгард и Хопкинс в «Западне», «Под огнем» Алекса Гарленда и «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Дыхание шторма» / Last Breath (16+)

Клаустрофобический подводный триллер с Вуди Харрельсоном («Настоящий детектив») основан на реальных событиях. Команда дайверов во время шторма пытается спасти коллегу, оказавшегося на дне Северного моря с минимальным запасом кислорода.

Картину снял Алекс Паркинсон (самой заметной его работой был сериал «Речные монстры»), в касте — Симу Лю («Артур, ты король»), Финн Коул («Острые козырьки») и другие.

С 10 апреля