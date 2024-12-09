26 классных и (очень!) полезных подарков для здоровья на Новый год и не только

Шутки про адвент-календари с МРТ, чекапами и посещением всех врачей, шутками, но вообще здоровые подарки — это 10 из 10. И не только рационально, но и эмоционально! Доказательство — наш арт + фэшн + зож лист, в который вошло все, чего душа и тело желают: от винтажных таблетниц до смарт-трекеров самочувствия, от hi-tech гаджетов красоты до содержательного (и суперэстетичного!) научпопа.
Желаем, чтобы все были здоровы
Ультрагигиеничная звуковая зубная щетка 4 в 1, FOREO, 20 499 рублей
Массажные криосферы для лица, LALOO, 6 500 рублей
Очки для компьютера Bram, BLU RAY, 11 000 рублей
Массажная ортопедическая подушка Travel, Yamaguchi, 5 900 рублей
Климатический комплекс AirClean V60, GARLYN, 34 990 рублей
Мэстхэвы-мастюзы каждого (буквально!) дня должны быть максимально продуктивными. Зубная щетка — такая, которая на 16 режимах интенсивности за 2-3 минуты (таймер и запоминание настроек включены) очистит и зубы, и десны, и язык, и внутреннюю поверхность щек. Утренние спасители от отеков aka массажные криосферы — cтальные, чтобы не было никаких раздражений. Очки — не только вечновайбовая dark academia (что немаловажно), но с защитой от компьютерного излучения.
Всем, кто 25 на 8 работает за компьютером или бесконечно курсирует между столицами по ж/д и по воздуху (то есть всем нам) — эргономичная ортопедическая подушка со встроенной функцией массажа. И, наконец, чтобы снять витающие в воздухе напряжение и токсик — умный и стильный воздухоочиститель-увлажнитель.
Сатисфэкшн!
Тренажер Кегеля для женщин и для мужчин, kGoal, каждый 20 861 рублей
Набор Double the Fun для пар, Arcwave, 19 970 рублей
Вибростимулятор Lush 3, Lovense, 19 199 рублей
«Она кончает первой» Ян Кернер, издательство «Бомбора», 1 209 рублей
«Секс для науки. Наука для секса» Мэри Роуч, издательство «Альпина Паблишер», 479 рублей
Секс-формула, которую мы
заслужили вывели. Удовольствие = здоровые органы, системы и мысли + сексуальный интеллект. Отсюда вывод: дамы и господа, тренируем мышцы Кегеля, чтобы держать интимную зону в тонусе (это влияет не только на приятные ощущения, но и на осанку, работу ЖКТ и силу спины!), пробуем парные девайсы для сольных, синхронных и дистанционных оргазмов и читаем правильную литературу. Да, книги отлично помогают повысить свои языковые скилы (you know what we mean), принять тело и его особенности и в принципе расширить кругозор.
Я
свободен спокоен
«Ну, рассказывай» настольная игра для подростков и родителей, НЭН х Avgvst, 4 800 рублей
Доска Садху LITE, Drevmass, 3 500 рублей
Шахматы Man Ray, 160 800 рублей
«Негативные мысли и мозг» Дэниэл Дж. Амен, издательство «Бомбора», 1 099 рублей
«Молодые, но взрослые» Стефания Андреоли, издательство МИФ, 975 рублей
Типичный разговор с мозгом: «Давай будем продуктивными и перестанем негативить». Знакомо? Тогда выбирайте майнд-подарки. Чтобы наладить коммуникацию с любимым колючим зумером — игра-беседа из нетривиальных вопросов (родители, отвечать тоже придется). Для повышения стрессоустойчивости, быстрого распутывания клубка мыслей-переживаний и поимки дзен-состояния — гвозди. А продлят молодость мозга (подтверждено докмедом!) шахматы и серьезная литература от экспертов, которые помогают мировым селебрити — людям с психологической нагрузкой х1000.
Детство, детство, ты куда бежишь
Пальчиковые куклы «Зверята», Анкитекс, 1 400 рублей
Балансборд, WOOD li, 6 820 рублей
Конструктор «Один дома», LEGO Ideas, 36 803 рубля
«Как расти здоровым и счастливым! Полная энциклопедия полезных привычек» Алехандро Альгарра, издательство РОСМЭН, 582 рубля
«Знакомься: твое тело» Оксана Иванова, издательство БимБиМон, 1149 рублей
«Анатомикум» Кэти Видеман, Дженнифер Пакстон, издательство «Махаон», 2 049 рублей
Одаряемые, которым подбирать презент нужно сверхаккуратно — наши младшие. Тут, не мудрствуя лукаво, консультируемся с экспертом.
Анастасия Кузнецова
педиатр, лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга»-2024
«Учитывайте возраст ребенка и его индивидуальные интересы. К примеру, малышам и тоддлерам хорошо выбирать игрушки или игры, способствующие развитию моторики, креативности и социальных навыков. И, конечно, обратите внимание на безопасность подарка: качественные материалы и отсутствие мелких деталей позволит избежать риска травм и аллергических реакций, а правильный режим конфиденциальности и контроля девайса оградят ребенка от угроз в цифровом мире».
Гаджеты — история очень индивидуальная, так что их в нашей подборке нет. Зато есть пальчиковый театр — создавать свои сказки, балансборд — развивать координацию и вестибулярный аппарат всей семьей, идеально-новогодний конструктор (большой — для сплочения поколений!) и книжки для разных возрастов, которые адекватно и очень интересно рассказывают про здоровые привычки и устройство человеческого тела.
И здравствуй, красивая жизнь!
Смарт-часы Watch Ultimate CLB-B19, Huawei, 62 999 рублей
Сумка Navy, tmplt., 5 000 рублей
Шелковая наволочка Sky, 8 horas of silk, 6 400 рублей
Украшения для пирсинга Harry Potter Collection, 19jewelry, от 7 800 до 15 200 рублей
Винтажные шкатулки / таблетницы, «Моменты», от 2 000 до 2 500 рублей
ЗОЖ в тренде, так что раздаем бьюти и стиль. Надеваем умные часы (для Android и iOS!) и отправляемся на фридайвинг (корпус из жидкого металла на сплаве циркония легко выдержит морские глубины), в высокогорную экспедицию или просто на спорт (типичную сумку-выдержи-плечо заменяем легким everyday-счастьем). И в обычной жизни следим за работой легких, насыщением крови кислородом и качеством сна. Кстати, о ночном отдыхе — путешествуем по царству Оле Лукойе на шелковой подушке, которая не раздражает кожу, не впитывает драгоценные кремы и не пушит волосы.
Себя-внутреннего ребенка или родного тинейджера осчастливливаем давней мечтой — изящным и здоровым пирсингом. Здесь, конечно, выбираем сказочные украшения из биосовместимого золота (без никеля и других вредных соединений!), которые можно и нужно установить сразу после процедуры. А для моционных священных капсул по утрам (как лекарственных, так и добавок) берем винтажную таблетницу — рекомендацию отрываем от сердца, все для вас!
С наступающим!
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