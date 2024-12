26 классных и (очень!) полезных подарков для здоровья на Новый год и не только

Секс-формула, которую мы заслужили вывели. Удовольствие = здоровые органы, системы и мысли + сексуальный интеллект. Отсюда вывод: дамы и господа, тренируем мышцы Кегеля, чтобы держать интимную зону в тонусе (это влияет не только на приятные ощущения, но и на осанку, работу ЖКТ и силу спины!), пробуем парные девайсы для сольных, синхронных и дистанционных оргазмов и читаем правильную литературу. Да, книги отлично помогают повысить свои языковые скилы (you know what we mean), принять тело и его особенности и в принципе расширить кругозор.