26 классных и (очень!) полезных подарков для здоровья на Новый год и не только

Мэстхэвы-мастюзы каждого (буквально!) дня должны быть максимально продуктивными. Зубная щетка — такая, которая на 16 режимах интенсивности за 2-3 минуты (таймер и запоминание настроек включены) очистит и зубы, и десны, и язык, и внутреннюю поверхность щек. Утренние спасители от отеков aka массажные криосферы — cтальные, чтобы не было никаких раздражений. Очки — не только вечновайбовая dark academia (что немаловажно), но с защитой от компьютерного излучения.

Всем, кто 25 на 8 работает за компьютером или бесконечно курсирует между столицами по ж/д и по воздуху (то есть всем нам) — эргономичная ортопедическая подушка со встроенной функцией массажа. И, наконец, чтобы снять витающие в воздухе напряжение и токсик — умный и стильный воздухоочиститель-увлажнитель.